田久保真紀前市長の失職に伴い行われる静岡･伊東市長選挙の投開票日が12月14日に決まりました。立候補の動きも本格化し続々と名乗りを上げています。



（伊東市 田久保 真紀 前市長）

「職員の皆様には本当にいろいろとサポートしていただいて、ありがとうございました。限られた時間だったんですけれども良いお仕事ができたと思っております」



先週10月31日･金曜日。市議会で2度目の不信決議案が可決され失職した田久保前市長。次期市長選に出馬する意欲は高いとみられていますが、いまだ出馬の意向を明確にしていません。そんな中、4日、田久保前市長のSNSに投稿が…。





（伊東市 田久保 真紀 前市長）「在任期間中には、皆さまに大変お世話になりましてありがとうございました。温かい声援、励ましの言葉、本当に心の支えになりました」SNSを通じて支援者への感謝の意を表しました。そして…。（伊東市 田久保 真紀 前市長）「いろいろなところで少しずつ皆さんにお世話になったお礼をしていきたい。見かけたら声をかけてほしい」今後も街頭に立ち、発信を続けるということです。一方、伊東市長選の準備も着々と進んでいます。4日、市の選挙管理委員会は会議を開き、市長選の日程を12月7日告示、14日投開票と決めました。1年に2度市長選が行われるのは異例で伊東市では初めてです。（伊東市選挙管理委員会 菊間 徹夫 委員長）「有権者の皆さんにも今回の状況を真しに受け止めていただいて、意義ある投票をされますよう心より切望いたしております」今回の市長選にかかる費用は3700万円。前市長が議会を解散したことで、10月に行われた市議選の費用は6300万円、計約1億円かかることとなりました。そして、立候補の動きも本格化しています。4日は4年前の市長選に立候補し落選したスポーツトレーナーの石島明美氏58歳が2度目の挑戦を表明しました。（市長選に立候補表明 スポーツインストラクター 石島 明美 氏･58歳）「失われてしまった伊東市民の誇りをしっかりと取り戻す。清潔で正直な政治を伊東からはじめていく、私はしっかりと 人々の目を見て人々の声を聴いて、私も自分の思いを語り対話を重ねてやっていく。まずは人々の 信頼を取り戻して、このまちはや っていけるという決意を新たに頑張っていく」公約には市長給与の5％減額や、1年に1回、市民に対して1万円の現金給付を行うことなどを掲げました。また、前回の市長選で争点のひとつだった新しい図書館計画について、現在市が練っている構想の一つである「文化ホール」に併設した図書館を造る考えを示しました。立候補の動きは5日の午後にも…。前伊東市議の杉本憲也氏43歳が出馬を表明。杉本氏は、無所属で2019年に市議に初当選。2期目の途中で起きた田久保前市長の学歴詐称問題では不信任決議に賛成するも今回の市長選立候補を見据え市議選の出馬を見送りました。取り組みたい政策については…。（市長選に立候補表明 前伊東市議 杉本 憲也 氏･43歳）「経済対策というのが急務だと思います。もちろん、この経済対策の中には子育て支援っていうものも含まれています。とにかく、私は、この経済いうことを通じて市民の皆さんの負担を減らしていく、そして人口は減らさない、こうした政策に取り組んでまいりたいと考えております」公約では、物価高対策として期限を設けた市民税の減税や家計を支援するためのおこめ券の配布。子育て世代の対策として妊娠・出産費用の無償化を掲げました。このほか自民党系で元伊東市長の小野達也氏62歳も今週7日･金曜日に出馬会見を予定しています。さらに政治団体「NHKから国民を守る党」の党首。立花孝志氏58歳も立候補の意思を固めた模様で来週10日に出馬会見を開く予定です。このほか出馬の意向を固めているのは、伊東市に本社がある薬局の社員黒坪則之氏64歳。伊豆高原でレジャー施設などを経営する岩渕完二氏73歳です。すでに6人が出馬の動きをみせている伊東市長選挙。告示まで約1か月今後の動きが注目されます。