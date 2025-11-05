Image: Shutterstock.com

AIを「意識ある存在」と信じる危うさ。

Microsoft（マイクロソフト）のAI部門のトップ、ムスタファ・スレイマン氏は、AI開発者や研究者は意識を持つAIの構築をやめるべきだと考えているようです。「こうした研究は人間がすべきことではないと思っています」と、スレイマン氏はCNBCのインタビューで語っています。

意識を持つAIを作るべきではない

スレイマン氏は、AIは確かに何らかの形で超知能に到達できるほど賢くなることはできるものの、人間の意識に到達するために必要な「感情体験」を発達させることはできないと考えているとのこと。AIが経験しているように見える「感情的な体験」は、単なるシミュレーションなのだと述べています。

私たちは痛みを感じると悲しくなったり、苦しくなったりしますが、AIは「痛み」を経験しても悲しくはなりません。AIは「体験」「自己、そして「意識」のように見えるものを生成しているだけで、実際に経験しているものではないからです。AIが意識的であるかについて追求することはばかげています。なぜなら、AIは意識を持っていないし、意識を持つこともできないからです。

意識というのは、説明するのが難しい概念です。意識が何であるか、を説明しようとする科学理論はいくつもあります。先月亡くなった有名な哲学者ジョン・サール氏が提唱した理論によると、意識は純粋に生物学的な現象であり、コンピュータによって真に再現することはできないとしています。多くのAI研究者、コンピュータ科学者、神経科学者もこの考えを支持しています。

たとえこの理論が真実であると証明されても、ユーザーがコンピュータに意識を見出してしまうことを止めることはできません。

残念ながら、大規模言語モデルの目覚ましい言語能力でますます人間が誤解するようになっているため、私たち人間は大規模言語モデルに実際には存在しない特性を想像してしまう可能性があります。

とポーランドの研究者Andrzej Porebski 氏とYakub Figura氏は、先週発表された「意識を持つ人工知能など存在しない」というタイトルの研究論文内で書いています。

人々を危険に導く意識の錯覚

8月に自身のブログで発表したエッセイで、スレイマン氏は「一見意識を持っているように見えるAI」に対して以下のように警告しています。

一見意識があるかのように見えるAIの到来は避けられないものであり、歓迎すべきではありません。むしろ、私たちはAIの幻想に惑わされることなく、役に立つ仲間としての可能性を果たすことができる未来のビジョンが必要なのです。

スレイマン氏は、AIは意識を持つことはできず、その意識の錯覚が「感情や体験に満ちた交流」を引き起こすことがあると主張しています。この現象は文化的には「AI精神病（AI psychosis）」と呼ばれています。

過去1年の間に、AIへの過剰な執着でユーザーが死に至るような妄想や躁状態、さらには自殺にまで至る事件がいくつも発生しています。

チャットボットへの依存が生む悲劇

こういったユーザーを保護するための安全策が限られている中で、人々は日常的に会話しているAIチャットボットが本当に意識を持っていると信じるようになってきています。その結果、チャットボットに恋をするケースも出てきました。たとえば、14歳の少年が自分用にパーソナライズされたCharacter.AIのチャットボットのもとに「帰る」ために銃で自殺をした事件や、認知障害を持つ男性がMetaのチャットボットに会うためにニューヨークへ向かう途中で亡くなった事件などがあります。

私たちは、人間や現実世界との関わりを重視するAIを作るべきですし、常に自らを"AIだ"と提示するAIを作るべきです。つまり、意識を最小限に抑えながら有用性を最大化するAIです。人のためにAIを作るべきであって、“デジタルな人”を作るべきではありません。

とスレイマン氏は語っています。

しかし、意識の本質はいまだに議論の的であり、一部の研究者はAI技術の進歩が私たちの「意識の理解」を追い越してしまうのではないかと懸念を強めています。

人間中心の超知能への道

もし私たちが意識を創り出せるようになった場合、それがたとえ偶然にできてしまったとしても、それは巨大な倫理的問題や、存在そのものに関わるリスクを引き起こすでしょう。

とベルギーの科学者 Axel Cleeremans氏は述べていて、自身が共著した論文の中で「意識研究を科学的な最優先課題とすべきだ」と訴えています。

スレイマン氏自身も、「神のようなAI」ではなく「人間中心の超知能」の開発を提唱していて、今後10年以内に超知能が実現するとは考えていないそうです。 「私はただ、『それが人類にとって実際にどんな役に立つのか？』という点に強くこだわっているんです」とスレイマン氏は今年初め、ウォールウォール・ストリート・ジャーナルの取材に語っています。