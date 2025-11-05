５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６．９９ポイント（０．０７％）安の２５９３５．４１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．９７ポイント（０．１１％）安の９１６３．２４ポイントと続落した。売買代金は２３８８億２４６０万香港ドル（約４兆７２１５億円）となっている（４日は２３９９億８６４０万香港ドル）。

米ハイテク株安が重しとなる流れ。昨夜の米株市場では、今年の相場をリードしていた人工知能（ＡＩ）関連銘柄の割高感が意識され、ハイテク株比率の大きいナスダック指数は２．０％安と３日ぶりに反落した。香港の投資サミットに参加したゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーの最高経営責任者（ＣＥＯ）は４日、株式マーケットの動向について、近いうちに大幅な調整があるとの見解をそれぞれ示している。香港マーケットにも売りが波及した。ほか中国では今週、７日に１０月の貿易統計、９日に物価統計などが公表されることも気がかり材料となっている。ただ、下値は限定的。米中貿易対立の緩和期待などがプラスだ。ハンセン指数はプラス圏に浮上する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が３．２％安、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が２．３％安、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が２．０％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．６％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．１％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が２．１％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。そのほか、クラウドやＡＩ技術の銘柄群も値を下げている。

自動車セクターもさえない。中升集団のほか、完成車メーカーでは、奇瑞汽車（９９７３／ＨＫ）が３．６％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が１．８％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．４％安で取引を終えている。そのほか、自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）などスマートドライブ関連で知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が２．７％安、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が２．３％安、地平線（９６６０／ＨＫ）が１．４％安と売られた。

半面、電力設備やグリーン発電の関連銘柄は物色される。電力設備メーカーのハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が１０．２％高、発電設備メーカーの東方電気（１０７２／ＨＫ）が３．８％高、風力発電プラント大手の金風科技（２２０８／ＨＫ）が３．５％高、太陽光発電（ＰＶ）素材メーカーの協キン科技ＨＤ（３８００／ＨＫ）と太陽電池モジュール生産の陽光能源ＨＤ（７５７／ＨＫ）がそろって２．２％高、風力発電で中国最大手の龍源電力集団（９１６／ＨＫ）が１．１％高で引けた。中国では今年、グリーンボンド（環境債）の起債がすでに１０００億米ドル（約１５兆３０００億円）を超えて過去最大規模に拡大。脱炭素に向けて、発電設備の更新加速が意識されている。

本土マーケットは小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２３％高の３９６９．２５ポイントで取引を終了した。電力設備・発電関連が高い。運輸、インフラ建設、不動産、資源・素材、銀行なども買われた。半面、ハイテクの一角は安い。医薬、自動車、保険・証券も売られた。

