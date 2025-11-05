島根県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「松江市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「島根県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「島根県の県庁所在地でありながら、犯罪発生率が非常に低い」（20代女性／東京都）、「子どもの登下校の見守り活動など、地域での防犯活動が活発で治安はいいです」（50代女性／広島県）、「島根県は全国的に見ても治安が良い県として知られており、その中でも松江市は特に治安が良いとされているからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「観光地でもある色々な方が訪問する土地柄治安は良いのではないかと思う」（40代女性／奈良県）、「由緒正しい出雲大社がある街なので、悪いことはできなさそうだから」（40代女性／兵庫県）、「前に訪れた際にとても静かで道を聞いた方も優しくお店の店員さんも優しく、沢山話した」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：松江市／85票松江市は島根県の県庁所在地であり、“水の都”として知られる情緒あふれる街です。宍道湖や中海の豊かな水辺に囲まれ、国宝・松江城を中心に歴史と自然が調和しています。行政機能が集まる一方で、大都市のような喧騒（けんそう）がなく、落ち着いた雰囲気が街全体に広がっています。住民同士のつながりが強く、行政サービスも行き届いているため、「治安がよい」という評価を得る結果につながったのではないでしょうか。
1位：出雲市／96票出雲市は、縁結びの神様で知られる出雲大社を擁する、全国的にも有名な“神話のふるさと”です。市全体に神聖で穏やかな空気が流れ、歴史と信仰が息づくこの土地ならではの文化的・精神的な豊かさが、「治安のよさ」という印象にもつながっていると考えられます。松江市と並ぶ島根県の主要都市でありながら、観光地として整備された美しい景観と、地域に根差した落ち着きが共存しており、安心して暮らせる街として高い評価を得たと考えられます。
