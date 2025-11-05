NPBエンタープライズは5日、6 日からひなたサンマリンスタジアム宮崎で実施する「侍ジャパン宮崎強化合宿」、15 日、16 日に東京ドームで開催する「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」で侍ジャパン公式グッズを販売すると発表した。

▼ 販売概要

【場所】

ひなたサンマリンスタジアム宮崎 / 場外 SAMURAI PARK 特設テント

東京ドーム / 場外 22 ゲート前特設テント、場内各グッズショップ（一部除く）

【営業日時】

《ひなたサンマリンスタジアム宮崎》

11月6日（木）〜11月11日（火） : 9時〜16時

11月1日（水） : 9 時〜13 時

※11月9日（日）はチーム休養日のため営業なし

※11月10日（月）13 時から広島と練習試合（入場無料）

※チームの練習状況により、営業時間を変更する場合あり

《東京ドーム》

11月13日（木） : 15時〜19時

東京ドーム 22 ゲート前特設テントのみ営業

11月14日（金） : 12 時〜19 時

東京ドーム 22 ゲート前特設テントのみ営業

11月15日（土）、16日（日） : 12時〜23時（場内店舗は開場後〜7回裏終了）

東京ドーム 22 ゲート前特設テント、場内各グッズショップ（一部除く）

【販売アイテム】

レプリカユニホーム、フェイスタオルやプレーヤーズ T シャツなどの応援グッズ、キャップ、雑貨等