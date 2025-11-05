「ピケカフェ」×『PEANUTS』が初コラボ！ スヌーピーの大好物をイメージしたクレープなど展開
「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、11月7日（金）〜12月7日（日）の期間、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』との初コラボレーションフェア「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS」を、全国の店舗で開催する。
【写真】スヌーピーの大好物をイメージ！ キュートなクレープも
■表参道ヒルズ店限定アートラテも登場
今回開催される「GELATO PIQUE CAFE meets PEANUTS」は、「ピケカフェ」らしいやさしい色合いの世界観で、『PEANUTS』とのコラボメニューやグッズが展開される期間限定のフェア。
カフェメニューには、スヌーピーの大好物“チョコチップクッキー”やチャーリー・ブラウンの大好物“ピーナッツバターサンド”をイメージした「ボーダーホイップクレープ」をはじめ、『PEANUTS』の仲間たちの楽しげな世界をモチーフにした「ジェラートサンデー」が用意される。
また、見た目がキュートなドリンクも登場。ミルクとコーヒーにブリュレシロップを合わせた「スヌーピ ラテ」や、ミルクとコーヒーにピーナッツバタークリームを合わせた「チャーリー・ブラウン ラテ」が展開され、それぞれホイップをのせたアイスとマシュマロを添えたホットから選べる。
さらに、特別なアートをあしらった「マグカップ」や「マグボトル」、「キャンバスミニトートバッグ」などコラボグッズがそろうほか、東京・表参道ヒルズ店では11月7日（金）〜11月19日（水）の期間、特別ラッピング装飾やキャラクターアートラテの販売を行う。
