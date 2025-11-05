TDRに“ほっこりする”プーさんグッズが新登場！ 着る毛布やトートバッグなどをラインナップ
東京ディズニーリゾートは、12月4日（木）から、ほっこりするしぐさのプーさんがデザインされたグッズを発売する。
【写真】かわいい！ 東京ディズニーリゾートのプーさん新グッズ一覧
■かわいいデザインにほっこり♪
今回登場するのは、思わずほっこりするような、はちみつに夢中なプーさんのデザインがかわいい新グッズたち。
ルームウェアや食器など毎日の暮らしにほんのり甘い癒やしを添えるラインナップとなっており、ビッグシルエットがかわいい「パーカー」や、プーさんがモチーフの耳付きの「毛布」、木の風合いが楽しめる木製の「スプーン」などが並ぶ。
また、「くまのプーさん」と「ワンダフル・シング・アバウト・ティガー」が流れる「オルゴールセット」も登場。
そのほか、はちみつに夢中なプーさんをモチーフにした全5種類のデザインのうち1個が入っている「キーチェーン」も展開される。5種類がすべてそろう「キーチェーンセット」もある。
ほっこりするしぐさのプーさんがデザインされたグッズは、12月4日（木）から、東京ディズニーランドの「プーさんコーナー」と、東京ディズニーシーの「ヴィラ・ドナルド・ホームショップ」で販売。
