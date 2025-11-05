肩出し＆お腹見せ…スリットの入ったロングドレス

女優の松本若菜がXを更新。「第42回ベストジーニスト2025」授賞式で見せた大胆姿に「世界に1着だけの衣装お似合いです♡」と反響が寄せられている。

「ありがとうございました」と綴り、協議会選出部門を受賞した松本がトロフィーを片手にポーズを決める全身ショットをアップ。

様々な種類のデニムを爐弔はぎ瓩靴萄遒蕕譴拭肩出し＆お腹見せした大胆なドレスになっており、衣装について松本が所属する芸能プロダクションは「今まで松本を支えてくれた家族や親友、スタッフにデニムを提供してもらって製作した、狢臉擇平佑了廚い△佞譴覘瓮妊縫爐離ャミソールとスカートのセットアップ」と説明。会場を沸かせた姿をSNSでも紹介した。 ネット上では「こんなの着こなせないよ」「ジーンズのへそ出しもあるのね」「衣装もとても素敵で、何着てもスタイルの良さが目を惹きますね」「ジーンズも若菜さんが着るとドレスになるんですね」「すってき！す、すってきーーー！！！」「世界に1着だけの衣装お似合いです♡」などの声が寄せられている。