ÁÄÉã¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõŽ¤Éã¤Ï¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×ÇÐÍ¥¡Ä²ÎÉñ´ì°ì²È¤Î25ºÐàÉã¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó²È·Ï¿Þ¡×¡ÖÂ¹¤ÏÍ¥¤·¤¤ÃËÁ°¡×¡Ö¤ªÉã¾å¤È±Ç²èÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÎÀ¼
Éã¡õÂ©»Ò¤¬ÃçÎÉ¤¯à±Ç²è¥Ç¡¼¥Èá
¡¡ÁÄÉã¤Ë¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç(81)Ž¤Éã¤ËÊÒ²¬¹§ÂÀÏº(57)¤ò»ý¤Ä²ÎÉñ´ì°ìÌç¤Î25ºÐ¤¬¸ø³«¤·¤¿ÁÄÉã¡¢Éã¾ù¤ê¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î½Ð¤Æ¤ë±Ç²è¤òÉã¤È2¿Í¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡£
¡¡¡ÖÉãÛ©¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¬Éã¤Î½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤«¤éµÕ¤ËÂ©»Ò¤Î½Ð¤Æ¤ë±Ç²è¤òÂ©»Ò¤È¤ß¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿Éã¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÀéÇ·½õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¤ò°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿Éã¤ÈÂ©»Ò¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦àÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¤¥±¥á¥ó²È·Ï¿Þ¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤ÍÍ¤Ï¥¥ì¥¥ì¤ÎÃËÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä Â¹¤ÏÍ¥¤·¤¤ÃËÁ°¡×¡ÖÃËÁ°¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÄ¶Èþ¿Í¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¡×¡Ö¤ªÉã¾å¤È±Ç²è¡¢ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ìÊý¤Î¹§ÂÀÏº¤â²ÎÉñ´ì³¦°Ê³°¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²èŽ¥¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¡£2003Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤ÏÌî¿´²È¤Î³°²Ê°åŽ¥ºâÁ°¸ÞÏº(ÅâÂô¼÷ÌÀ)¤ÎÉ®Æ¬½õ¼êŽ¥ÄÑÍ§ÇîÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£