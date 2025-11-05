¡Ö¸üÃå¤¬¶ì¼ê¡×ABEMA¥¢¥Êàµ¨Àá³°¤ì¤Î¥Ô¥¿T»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤»¤á¤ÆÈ¾Âµ¤Ç¾Ð¡×
¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡ABEMA¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(31)¤¬X¤Ç¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿Ã»¾æ¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂí»³¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸üÃå¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÇöÃåÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®!¡×¡Ö¤»¤á¤ÆÈ¾Âµ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âí»³¥¢¥Ê¤Ï2018Ç¯4·î¤«¤éABEMAÀìÂ°¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Æ±¶É¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡ÁÎø°¦¶¯¼ÔÁªµó¡Á¡×½Ð±é¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£