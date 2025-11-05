¡ÖÏÓ¤Î¥ê¥Ü¥ó¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡×¤Ù¤é¤Ü¤¦½Ð±é19ºÐ½÷Í¥à¥¿¥È¥¥¡¼!?á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×
¡ÖÌë¤ÈÃë¤Î³¤¡¡¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡ª#²Æì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²Æì¤Î³¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÅçÎÜºÚ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£¸ª¤Ò¤â¤¬¥ê¥Ü¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¥Ó¥¹¥Á¥§¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à»Ñ¡¢º¸¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥ê¥Ü¥óÌÏÍÍ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤é¤·¤¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ø¥½½Ð¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×¡ÖÏÓ¤Î¥ê¥Ü¥ó¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡×¡ÖÏÓ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È?¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÅç¤Ï2021Ç¯¡Ö¾¾ÃÝ JAPAN GP GIRLS CONTEST Supported by BookLive ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ15ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£25Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÍ·½÷¡¦¤Á¤É¤ê¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£