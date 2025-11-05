¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤á¡Á¡×¡Ö¤Ä¤èÍÍ¥í¥¹¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¹â²¬ÁáµªàÃó¼Ö¾ì¤Ç¿Î²¦Î©¤Áá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¾×·â¤ÇÀ¼¤Ç¤¿¡×
¡ÖµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤¬³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×
¡¡52ºÐ½÷Í¥¤¬¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤¬³Ú¤·¤á¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡¡Åìµþ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê4ÆüÁá¤¯ÌÚ¸Ï¤é¤·1¹æ¤¬¿á¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡¤É¤¦¤¾ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª(52)¡£Ãó¼Ö¾ì¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ß¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¿Î²¦Î©¤Á¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤èÍÍ¥í¥¹¤Ç¡ªºÇ¸å¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ä¤è¤µ¤ó µÞ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁð¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÇÇÒ¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆÍÁ³¤ÎÂà¾ì¡¡¾×·â¡¡À¼¤Ç¤¿¡¡¤¨¡¼¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤á¡Á¡×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Î±éµ»¤¹¤Ã¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹â²¬¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÊì¡Ö¤Ä¤è¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£