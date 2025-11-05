ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が、来年1月の自主トレを温暖な南方の島で行う意向を明かした。今季は膝、腰、足首などを痛め、出場96試合にとどまった。満身創痍（そうい）の体をじっくり立ち上げやすい環境で調整し「全試合出てレギュラー。まずは全試合出られるようどうするかを一番に考えたい」と自身初の完走を目指す。

9月には肋骨（ろっこつ）を骨折しながら日本シリーズまで走った。複数の故障に悩まされた1年を「防ぎようのないところばかり。しょうがない」と冷静に受け止めた。11月5日はみずほペイペイドームでウエートトレーニング。体の状態を見極めつつ、徐々に来季への準備を進めている。

今季は主に1番として打率2割8分6厘、出塁率3割5分7厘を記録。それでも「（小久保裕紀）監督に満足するなと言われた」と、さらなる活躍を自他共に求める。

自主トレには広島の羽月隆太郎とロッテの山本大斗も参加予定。2年間務めた選手会長を退任予定で、今後は「もう自分のことしか考えない」と笑顔で話す。プロ9年目の来季、1年間駆け抜け、より高みを目指す覚悟だ。（鬼塚淳乃介）