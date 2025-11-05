恋愛心理戦を制し…勝者が賞金1000万円を総取り 究極の選択を乗り越えカップルも誕生
ABEMAは4日午後9時より、恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の最終話（第8話）を放送した。
【番組カット】驚きすぎ！大きな口をあけて目を見開く山本舞香ら
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がけるABEMAと、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作している。シーズン1は2023年12月に放送された。
同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／俳優・バレエ講師）の女性メンバー5人と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5人が参加している。
また、参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任した。
最終話では、「運命の決断となる最後の告白は今夜行います。その前に正体を変更できます」「最後の告白を前に改めてラブorマネーを選択してください」とのアナウンスが流れ、スタジオでは考察が白熱。いよいよファイナルセレモニーとなり、まずは女性参加者が、自分の正体が書かれたコインの箱を男性に渡す。渡されなかった男性はここで不成立に。続いて男性がコインの箱を女性に渡し、複数の女性から渡された場合は、その中から1人を選ばなければならないというルールが明かされた。
元アイドルのさくらは、YouTuberのいぶきに「いぶきくんの第一印象と今の印象が全然違って、さくらが好きな髪型にしてくれたりとか、日焼けを気にして夕方にデートしてくれたりとか、いぶきくんを好きになったら幸せになるんやろうなってずっと考えとった」と告白。これを見た山本は「いぶきとさくらはラブでいてほしい、もうほかはいいから」とコメント。緊張が走る中、いぶきはさくらの元を訪れ、「さくらちゃん、この旅に来てさくらちゃんに会えて本当によかった。この4日間本当に楽しかったし本気で幸せだったし、この気持ちは紛れもない真実」と伝え、コインの箱を手渡した。
さくらがいぶきに渡したコインには“LOVE”の文字、一方いぶきがさくらに渡したコインには“MONEY”の文字が…。いぶきの正体がマネーキャッチャーだと発覚し、山本は椅子から崩れ落ち言葉を失う。
いぶきは「夢のために本来あるべき決断をしました。自分の一番大事な目的のためにマネー（キャッチャー）としてきたわけなんですけど、やっぱりこんなに好きになっちゃったら苦しいものは苦しい。さくらちゃんが僕のことを好きじゃなかったらあの子も傷つかずに済むのになって」と語った。さくらは「びっくりはしましたけど、私が先に告白しに行ったときの表情が…いつもやさしい笑顔のイメージだったし…いぶきくんがいてくれたおかげで8日間楽しかった。何がうそで本当かもわからないし、本心のいぶきくんと話してみたかったな」と涙を流す。この予想外の結末にMC陣も言葉を失い、山本は「人間怖い」、盛山は「やっぱりYouTuberは信用するな。万馬券ここだったか…大穴やん！」とコメント。
続いて、レースクイーンのうららについて、とうあは「ほぼ確（定）でマネー（キャッチャー）」、見取り図・盛山も「もち（ろん）」と即答し、スタジオの意見が一致。俳優のかいりと急速に距離を縮めていたうららだったが、告白の3時間前、まさおに「かいりのことは脳みそではすごい好きって思っているはずなのに、心がまさおに置いていかれてるって思った。まさおがクズだったことを受け入れたくなかったけど、今会ったらまさおは『俺じゃなくてかいりを選びな』って言っているような顔をしている」と涙ながらに打ち明けていた。
ファイナルセレモニーでは、うららはかいりを選ばずスタジオは騒然に。まさおの元を訪れたうららは「8日間ありがとう。いやなこともいっぱいあって、大っ嫌いって何回も思ったけど、それでもあんなにステキになっていくかいりを見ていても、まさおのことを思い出して泣いてしまうくらい、うららの子ども心を守りたいって言ってくれたのがうれしかった。寂しいとき、苦しいときにうららが守ってあげたいなって思う」と思いを打ち明けた。うららとえみりの間で揺れ動いていたまさおは、ついに自らの想いを示すために行動。選んだのはえみりではなく、うららだった。「たくさん泣かせちゃって本当にごめんね。うららちゃんが言ってくれた『まさおの過去を全部受け止めたい』っていう言葉を信じたいと思いました。うららちゃんを信じてみたい。大好きです」と告白した。
箱を開けると、うららがまさおからもらったコインには“LOVE”、まさおがうららからもらったコインにも“LOVE”と刻まれており、2人は見事カップル成立。まさおは「今の気持ち伝えたいんだけど、目つむれる？」と言い、2人はキス。このまさかの展開にリリーは「うららごめん…全員疑っとったわ、全外し！」、木村も「全部間違ったね」、盛山は「（お詫びに）今治タオルとか送ったほうがいい？」と語り、スタジオを笑わせた。
一方で、マネーキャッチャーのいぶきは賞金1000万円の一人獲りという結果に。番組の最後では、えみり、いぶきのほか、最初からマネーキャッチャーとしてこの旅に参加していたメンバーや、ファイナルセレモニー直前に正体を変えた人物の存在も明かされた。果たして参加者たちの真の顔とはいったい。最終話はABEMAにて無料見逃し配信中。
