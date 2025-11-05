新木優子、空港で見せた“素の姿”が話題「ラフな格好でもただならぬ感じがある」「摩訶不思議な靴ですね!!」
俳優の新木優子（31）が、5日までに自身の「親友との2人旅を切り取る」TikTok「新木優子のあらきあるき」を更新。空港で撮影されたラフな装いに反響が集まっている。
【動画】「めちゃくちゃ可愛すぎる」空港で見せた新木優子のラフな姿
新木は、空港で無地の白いTシャツにラフなボトムスを合わせ、茶色いブーツ、シュシュで髪の毛をまとめたカジュアルな“空港ファッション”を披露している。
動画は、片足だけが置かれたパンプスに足を入れると、一瞬でスペイン・バルセロナに移動するというセンスが光る編集となっていた。
新木の自然体で魅了する姿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛すぎる」「ラフな格好でもただならぬ感じがある」「白Tがとても似合うのすごすぎる!!」「まー美人だよなまた美人」「摩訶不思議な靴ですね!!」などのコメントが集まっている。
【動画】「めちゃくちゃ可愛すぎる」空港で見せた新木優子のラフな姿
新木は、空港で無地の白いTシャツにラフなボトムスを合わせ、茶色いブーツ、シュシュで髪の毛をまとめたカジュアルな“空港ファッション”を披露している。
動画は、片足だけが置かれたパンプスに足を入れると、一瞬でスペイン・バルセロナに移動するというセンスが光る編集となっていた。
新木の自然体で魅了する姿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛すぎる」「ラフな格好でもただならぬ感じがある」「白Tがとても似合うのすごすぎる!!」「まー美人だよなまた美人」「摩訶不思議な靴ですね!!」などのコメントが集まっている。