老後の住まいの選択肢として一般化してきた「分譲型シニアマンション」と「サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）」だが、まだまだ一般の分譲マンションや賃貸物件と比べ、情報収集の難易度が高いのが課題になっているという。都内マンションの販売価格を定点観測し続けるマンションブロガー「マン点」氏は、「老親や自分の人生がかかった選択になるからこそ、その“メリデメ”をしっかりと知っておく必要がある」と話す。同氏のレポートをお届けする。

老親や自分の将来も 頭の痛い「老後の住まい」問題

老後の住まい選びは、一般の物件に比べ「情報戦」の色合いが濃くなる。

安心できる「老後の住まい」はどこに？

新築マンションなら、販売時の坪単価からリセール価格、物件の「修繕リスク」まで事細かに暴いてくれるマンションブロガーがいるが、「分譲型シニアマンション」や「サ高住」ではそうもいかないのが現状だ。

自分で一生懸命にネットを漁ってみても、得られるのは断片情報ばかりなのに、そこに老親や自らの人生がかかっている。

日本社会は猛烈なスピードで高齢化が進んでいる。2025年の時点で人口に占める75歳以上の割合は約5人に1人、65歳以上に至っては約3人に1人である。

人生の終盤に差し掛かる頃には、調べる気力も判断力も低下している。そのため、必要な「価格・サービス・出口」の比較情報にたどり着けないこともしばしばだ。

やっかいなのは、「老後の住まい」は判断を誤ると“失敗の回復不能性”が極めて高いことだ。一般の住宅と異なり、一度入居してしまえば本人の健康状態や入居時の契約条項により、自由な住み替えも難しくなる。

だからこそ、「どちらを選ぶか」ではなく、「なぜこの二択が老後の住まいの主戦場になるのか」を理解する必要があるのである。

販売中の分譲型シニアマンション件数はわずか

「分譲型シニアマンション」は、アクティブシニア向けの所有権型住宅だ。バリアフリーの設計に、コンシェルジュやレストラン、フィットネスのサービスを備え、なかには高級リゾート並みの物件も存在する。だが、分譲型シニアマンションの件数は多くない。

分譲型シニアマンションの情報が充実している老人ホーム検索サイト「LIFULL介護」でさえ、記事を執筆した時点では全国で63件（総戸数は約1万戸）しか表示されない（2025年10月現在）。しかも首都圏と大阪に偏っている（次図）。

さらに「販売中」の住戸となると件数はさらに少なくなる。本来は販売中の住戸数の合計を示したいところだが、63件のうち12件は販売中の住戸数を公開していない。「お問い合わせください」として、電話で契約を絡めとろうとしている姿勢はいただけない。

このシニア向け分譲マンションの最大の特徴は、支援スタッフがいることだ。有料とはいえ、身体の自由が利かないお年寄りにとってはありがたいサービスだ。

認知症になっても入居を続けることは可能？

気になる点を上げるとすれば、それは一般的なマンションと違い管理費が高いことだ（次図）。

たとえば都内の中古マンションの管理費は月額1万2150円（東日本不動産流通機構が2025年5月26日に発表した2024年度の東京都の管理費データを50平方メートル換算）。

これに対して、「LIFULL介護」に表示されていた都内7件の管理費は50平方メートル換算で3万800〜13万9100円（中央値6万2750円）と、一般的なマンションの2.5〜11.4倍になる。さらに「その他費用」として、「生活支援業務費」や「レストラン運営金」などの名目で毎月の負担が発生する場合がある。

人手不足やインフレが進む世の中で、この先もずっと同様のサービスが同じ価格で受けられるかどうかは気を付ける必要がある。値上げが続いた場合、負担に耐え切れなくなる住人が出てくる可能性も考えられる。

もう一つ気がかりなのは、シニア向け分譲マンションの購入後に、入居者が認知症を発症した場合の対応だ。日々の生活に支障があっても、マンションが提供する生活支援サービスを利用することで、一定程度は住み続けられる。ただ、販売中のシニア向け分譲マンション63件のうち、半数近い物件が認知症の人を「受け入れ不可」としていることは知っておきたい（次図）。

仮に入居後に認知症を発症した場合、分譲マンションの所有権は引き続き認知症になった本人のものではあるが、所有権を行使するための意思能力（判断能力）を失うと本人の財産は事実上凍結された状態になり、マンションを売却して介護費用に充てるといったことができなくなってしまう。

いずれにせよ、健康寿命が男性では72.57歳、女性では75.45歳（2022年厚労省データ）であることを考えれば、65歳に購入した場合に住めるのは7〜10年程度で、最後は介護施設への転居を迫られる可能性があることは知っておくべきだ。

「サ高住」の高齢者生活支援サービスにはバラつきが

一方のサ高住は、「高齢者住まい法」に基づく賃貸型住宅のことで、「見守り・生活相談」が義務となっており、介護サービスとの連携を売りにしている。

高齢者住宅協会が運営しているサイト「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」に登録されているサ高住は、約8000棟・29万戸（2025年9月末現在。同協会発表）ある。大阪、北海道、首都圏に偏っているとはいえ、分譲型シニアマンションと比べるとその数は桁違いに多い。

同サイトに表示されている都内のサ高住の件数は222件（2025年10月22日現在）。料金相場等はけっこうなバラツキがみられる（次図）。

入居時費用（0〜3064万円、中央値19万円）は0円が最多（全体の24%）で、手軽な賃貸型が目立つ。月額費用（7.5〜241万円、中央値17万円）は15〜20万円に集中（32%）。総戸数（2〜186戸、中央値45戸）は中小規模（50戸未満）が主流（62%）で、大規模施設（100戸超）はわずか3%である。

都内のサ高住222件の「高齢者生活支援サービス」の提供割合の内訳は次図の通り。

・「状況把握・生活相談」は全ての施設で提供されており（自ら79%、委託15%、併用6%）、法令遵守が徹底されている。夜間もスタッフが常駐しているのは113施設（51%）。

・「食事の提供」は91%が実施しており、委託（60%）が主流。給食業者にアウトソーシングし品質を安定させている。

・「入浴等の介護」は49%が提供せず、「調理等の家事」は43%が提供していない。多くの施設が自立型中心で外部依存、つまり自立した高齢者を対象とし、介護や家事は訪問介護など外部サービスに頼っている実情が垣間見える。

・「健康の維持増進」は35%が提供せずで、医療併設やフィットネス完備の高級施設と、サービスが手薄な低価格施設との品質差が顕著だ。

・レクリエーションなどが該当する「その他」のサービスは19%が提供せず、こちらも充実型と簡素型で二極化しているようだ。

分譲型シニアマンションもサ高住も、“老後の夢”を売る商品だが、その落とし穴は深い。次項で詳しくまとめる。

それぞれに潜む“落とし穴”

【分譲型シニアマンションの落とし穴】

・短い居住期間

健康寿命（男性72.57歳、女性75.45歳）から計算すると、65歳入居で7〜10年しか住めない。数千万円の投資が「短期間の贅沢」に終わる可能性がある。

・売主のビジネスモデル

売ったら終わりで、住民が介護施設に移ろうが、サービスを続けようが、売主には関係ないビジネスモデル。子供世代への相続も別居前提のため期待薄で、中古市場は東京以外では流動性に乏しい。

・サービス継続の不安

人材不足の昨今、コンシェルジュや見守りサービスが現状価格で続く保証はない。

【サ高住の落とし穴】

・倒産・廃業リスク

2024年介護事業者全体で過去最多の172件だった（東京商工リサーチ）。統廃合も加速しており、追い出された高齢の入居者が行き場を失うリスクがある。

・サービス品質の格差

状況把握・生活相談は義務だが、低価格物件のサービスは貧弱。介護連携をうたうが、訪問介護の質は事業者次第なところがある。

・永続的な家賃負担

所有権がないので資産価値はゼロ。月15〜20万円の負担が生涯続く。長生きによって入居者の経済的余裕が失われると、その負担が家族に及ぶリスクもある。

・認知症対応の不足

分譲型シニアマンションと同様、認知症が進むと外部施設への転居が必要になる。また、スムーズに移行できる保証もない。

「分譲型シニアマンション」と「サ高住」の情報非対称が、これらの問題を覆い隠してしまっていることに注意が必要だ。

「事業者ファースト」の罠を避け、老後は“自分で設計”する

分譲型シニアマンションは豪華な生活をうたうが、実際に住める期間は健康寿命の7〜10年が限界である。それでも価格は数千万円で、売主は販売後の生活にコミットしない。

一方のサ高住は入居の敷居こそ低いが、事業者の経営悪化による突然の退去リスクを抱える。

どちらも「事業者が先」で「利用者は後」である。この構造が変わらない以上、「買えば安心」「入居すれば問題解決」という考え方は成立しない。

では、安心できる老後はどこにあるのか。

答えは“商品”の向こう側にある。「施設」ではなく「生き方の設計」に軸を移すことだ。

大事なのは、まず家族で老後の設計図を描く作業である。求める生活水準はどこか。介護はどこまで外注できるか。手持ち資産と年金でどの程度の継続コストに耐えられるのか。こうした“自分たちの基準”が先にあって、はじめて住まいの選択肢が評価できるようになるのではないか。

老後は、物件探しではなく「条件づくり」から始めると失敗が少ない。華やかなパンフレットの“理想像”ではなく、家族の暮らしに即した“実寸大の設計図”こそが最強のリスクヘッジになる。安心は「買う」ものではなく「組み立てる」ものと心得ることが老後の住まい選びの核心である。

【著者プロフィール】

マン点（まんてん） マンションアナリスト。一級建築士。20年以上続けている不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」の管理人

