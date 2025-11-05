倖田來未、家族旅行でアメリカへ 夫＆息子の姿もチラリ「幸せそうな顔しててかわいい」「ほっこり」
歌手の倖田來未（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。家族でアメリカ・フロリダ州のオーランドを訪れたことを明かし、思い出を写真でシェアした。
【写真】「ほっこり」倖田來未が公開！家族旅行を楽しむ夫＆息子の姿 ※3、10枚目
倖田は「東京公演終わり家族でオーランドへ行ってまいりました！」と報告し、複数枚の写真と動画をアップ。元プロレスラーの坂井澄江さんと食事をしていた際、「マットリドル選手がいらっしゃり、焼肉をご馳走してもらいました!!」と報告し、「からの、明日トレーニングしよー！と、盛り上がり」「オーランド初日、まずは、すみえさんのジムにてトレーニングが始まってしまいました」とプロレスラーのマット・リドル選手との交流を明かした。
「最終日には、家でバーベキューやろうとお誘いいただき、マットがたくさん手料理を準備してくれました！」とすっかり意気投合し、楽しい時間を過ごした様子。
「息子は、2K25てゆうプロレスゲームがあるのですが、マットの家で マットとキャムロンを横に、二人をプレイヤーに選んで戦っていました、。なんかすごい世界線の景色でした」（原文ママ）と、テレビゲームを楽しむ息子の姿や、夫でバンド・BACK-ONのKENJI03（41）の横顔もチラリとのぞかせている。
倖田は「マットの作った パスタとピーナッツバターケーキ絶品でした また食べたいなー」と思い出に浸っていた。
この投稿にファンからは「家族で素敵な時間を過ごせて良かったね」「來未ちゃんがしあわせそうでしあわせ!!」「くぅちゃんのとびきりの笑顔が癒される」「アクティブすぎますね！」「幸せそうな顔しててかわいい」「写真みながらほっこり」などの声が寄せられている。
