去年9月、三川町の住宅に侵入し、この家に住む90歳の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判で5日、被告人質問が行われ、男は、現場から逃げる際に、「やめてくれ」という女性の声を聞いたなど当時の記憶を語りました。



殺人や住居侵入などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職石川一馬被告（29）です。

起訴状などによりますと石川被告は去年9月22日、三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅東側の窓から侵入し、1階の寝室で阿部さんの頭や顔、胸などを何度も殴ったり蹴ったりしたほか、首を絞めるなどの暴行を加え殺害したとして殺人の罪に問われています。

今回の裁判では、石川被告の住居侵入の故意や殺意の有無、犯行当時の責任能力など5つが争点となっています。

5日は被告人質問が行われ、弁護側と検察側からそれぞれ石川被告の事件当時の記憶について質問しました。

石川被告は、事件当時、酒に酔った影響で被害者の家を自分の家だと誤認していたと説明。その上で、「突然女性の声で『誰だ』と言われ、左足のふくらはぎに抱きつかれたのでこぶしで3、4発殴った。女性が叫んだので左手で口の部分を抑えた。その後、女性が抵抗しなくなったことで我に返り逃げた。その時『やめてくれ』と声が聞こえ生きていると思った」と話しました。

また、検察側から女性が亡くなった事実に対して聞かれると「自分の暴力で亡くなったことは申し訳ないが、自分を制御できていなかった部分もあり、大きい事件になってしまい反省している」と述べました。

11月12日の次回公判では最終弁論などが行われ、結審する予定です。

