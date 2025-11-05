ももクロ・佐々木彩夏、“超ミニ”ギャルコーデに反響「脚ぃーー！」「平成ギャルあーりんかわいい！」「さすがにビジュが良すぎるってぇ！」
アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称でも親しまれる佐々木彩夏（29）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。「#ギャル #あーりんぐらむ」のハッシュタグとともに、ファーコートにヒョウ柄の超ミニボトムスをあわせた大胆な“ギャルコーデ”を披露した。
【写真】「脚ぃーー！」「さすがにビジュが良すぎるってぇ！」“超ミニ”ギャルコーデ姿の佐々木彩夏
投稿では「あーちゃむです ラブブじゃなくてうさぁーりん」とコメントし、廊下でポーズを決めるショットや、笑顔でキャップを被る姿など、計10枚のオフショットを公開。ボリューム感のあるファーコート×ヒョウ柄ボトムス×厚底ブーツのコーデは、まさに“全力ギャル”。トレードマークの笑顔を見せながらも、どこか大人の余裕を感じさせる雰囲気だ。
コメント欄には「ぎゃるー!!!可愛すぎる!!!」「平成ギャルあーりんかわいい！」「脚ぃーー！」「さすがにビジュが良すぎるってぇ!!!!あーりんギャル正義」「どタイプ」「ただのギャルじゃなくて平成ギャルなとこ天才すぎた」「女の子が憧れる女の子を本当に体現してくれるあーりん」「GAL世界一似合う」など、称賛の声が相次いだ。
