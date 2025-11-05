本田翼、絶対領域のぞかせた“ミニスカ”秋コーデ披露 ファンもん絶「奇跡の可愛さ」「スタイル神」「バッサー美脚」
俳優の本田翼（33）が4日、自身のインスタグラムを更新。秋冬コーデをテーマにした美脚のぞく“ミニスカ”私服ショットを披露し、ファンから称賛の声が相次いでいる。
【写真】「奇跡の可愛さ」「スタイル神」美太ももあらわな“ミニスカ”秋コーデを披露した本田翼
投稿では、「仕事帰りに」「暗くなるのはやくなったなって思います」とコメントを添え、カーキのアウターにグレーワンピースを合わせた私服姿を公開。足元にはロングブーツ、ニーハイソックスを合わせ“絶対領域”をのぞかせている。
続けて「この時期のコートとコートの下に合わせるものをコーディネートするの、時間かかりがちになりがちです」「クローゼットから適当に選んで羽織りました〜みたいになりたい」と、等身大の悩みを吐露。ナチュラルな笑顔と飾らない言葉に、多くのファンが共感を寄せた。
コメント欄には、「奇跡の可愛さ」「ニーハイ良いですね〜」「バッサー美脚」「とても爽やかでセンスが良くて、可愛らしい」「深まる秋って感じのコーディネートでかわいさも抜群」「コート姿もお似合い」「クローゼットから適当に選びましたは確かにかっこいい」「笑顔がとってもかわいくて素敵です」といった称賛の声が多く寄せられている。
【写真】「奇跡の可愛さ」「スタイル神」美太ももあらわな“ミニスカ”秋コーデを披露した本田翼
投稿では、「仕事帰りに」「暗くなるのはやくなったなって思います」とコメントを添え、カーキのアウターにグレーワンピースを合わせた私服姿を公開。足元にはロングブーツ、ニーハイソックスを合わせ“絶対領域”をのぞかせている。
コメント欄には、「奇跡の可愛さ」「ニーハイ良いですね〜」「バッサー美脚」「とても爽やかでセンスが良くて、可愛らしい」「深まる秋って感じのコーディネートでかわいさも抜群」「コート姿もお似合い」「クローゼットから適当に選びましたは確かにかっこいい」「笑顔がとってもかわいくて素敵です」といった称賛の声が多く寄せられている。