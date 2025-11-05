通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８％やや下回る水準

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.86　5.86　6.76　7.88
1MO　8.13　5.73　6.95　7.49
3MO　8.84　6.02　7.54　7.23
6MO　9.13　6.28　8.01　7.39
9MO　9.26　6.46　8.29　7.57
1YR　9.35　6.60　8.49　7.70

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.02　8.21　6.77
1MO　8.23　8.05　6.56
3MO　8.48　8.36　6.86
6MO　8.87　8.78　7.15
9MO　9.15　9.09　7.35
1YR　9.33　9.31　7.51
東京時間16:32現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は７．８６％と８％をやや下回る水準となっている。東京午前の円高の動きが一服し値を戻したことで、新規のヘッジ需要は喚起されていない状況。