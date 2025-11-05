通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％やや下回る水準
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％やや下回る水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.86 5.86 6.76 7.88
1MO 8.13 5.73 6.95 7.49
3MO 8.84 6.02 7.54 7.23
6MO 9.13 6.28 8.01 7.39
9MO 9.26 6.46 8.29 7.57
1YR 9.35 6.60 8.49 7.70
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.02 8.21 6.77
1MO 8.23 8.05 6.56
3MO 8.48 8.36 6.86
6MO 8.87 8.78 7.15
9MO 9.15 9.09 7.35
1YR 9.33 9.31 7.51
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は７．８６％と８％をやや下回る水準となっている。東京午前の円高の動きが一服し値を戻したことで、新規のヘッジ需要は喚起されていない状況。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.86 5.86 6.76 7.88
1MO 8.13 5.73 6.95 7.49
3MO 8.84 6.02 7.54 7.23
6MO 9.13 6.28 8.01 7.39
9MO 9.26 6.46 8.29 7.57
1YR 9.35 6.60 8.49 7.70
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.02 8.21 6.77
1MO 8.23 8.05 6.56
3MO 8.48 8.36 6.86
6MO 8.87 8.78 7.15
9MO 9.15 9.09 7.35
1YR 9.33 9.31 7.51
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は７．８６％と８％をやや下回る水準となっている。東京午前の円高の動きが一服し値を戻したことで、新規のヘッジ需要は喚起されていない状況。