俳優・家庭教師の小堀正博さんが、本番間近になってきた受験シーズンを乗り切るためのポイントを自身のインスタグラム・ストーリーズに投稿しています。



【写真を見る】【 中学受験 】小堀正博さん「ここからは体調管理を最優先に」 俳優兼家庭教師 ”今体調を崩している人はまず治す”

小堀さんは「体調管理、本当に大切です」と書き出し「あたたかくしてる時間はしっかり確保、栄養をしっかりとって免疫力を高めて」と案内。受験生本人や父母による手洗いうがいはもちろんのこと、兄弟姉妹や非受験の子達からの感染に注意するよう呼びかけています。





「マスク、消毒、手洗い、うがい。基本的な対策ですが、効果は期待出来ます。」という小堀さんは「当日にいかに100%に近いパフォーマンスを発揮出来るかが本当に大きな合格不合格の分かれ道」「今体調崩している人は、今で良かった」「焦らずまずはしっかり治す」と、本番で体調を万全に整えておくことを第一としています。









小堀さんは「元気に本番を全て乗り越えることを目標に、ここからは体調管理を最優先に」と呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】