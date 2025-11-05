5日の衆議院・代表質問で、公明党の斉藤鉄夫代表が「政治とカネ」の問題について追及。高市早苗総理は、それまでの答弁で見られなかった「え〜」と言葉に詰まるような場面があった。

【映像】珍しい？ 高市総理「え〜」リズム乱した瞬間（実際の様子）

斉藤代表は「総理は総裁選中に、政治資金パーティをめぐる収支報告書への不記載問題に関して『すでに決着済み』と発言された。しかし、禊が済んだと言われる国政選挙後に、元政策秘書が略式起訴されたり、還流再開を求めた幹部名が法廷で明らかになったり、検察審査会の議決により不起訴不当として再捜査が始まるなど、新たな問題が起きている。国民に対してどう説明されるのか？」と質問。

これに高市総理が「お尋ねについて、え〜、内閣総理大臣の立場から申し上げることは、え〜、適当ではないが、自民党総裁として答える。まず自民党における旧派閥の政治資金収支報告書の不記載に関する問題についてはこれを検察による厳正な捜査が行われ、関係議員がそれに対して真摯に対応しその結果、法と証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものは立件されてきた。また、外部の弁護士を交えた聞き取り調査や当事者自身による会見等での説明、え〜、さまざまな関係者による事実関係の把握・解明の努力は進められてきた。その中でそれぞれの議員が丁寧に真摯に説明責任を尽くしてきたものと考えている」と述べると、議場内にはヤジが広がった。

高市総理は「しかしながら」と力強く話した後、「この問題により、政治への信頼を損ねることになったことについては自民党総裁として国民の皆様そして全国民の代表でいらっしゃる国会議員の皆様に改めておわびを申し上げます」と頭を下げた。

（ABEMA NEWS）

