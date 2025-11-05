BLUETTI JAPAN株式会社は、2025年11月4日より同社史上最小・最軽量のポータブル電源「AORA 10」を発売する。わずか1.8kgの超コンパクト設計ながら、定格200W（ピーク300W/最大400W）の高出力を実現した新モデルは、モバイルバッテリーでは満たせない電力ニーズに応える新たなエントリーモデルとして登場。発売を記念した特別キャンペーンも実施され、最大35%OFFの特別価格で購入可能だ。

製品概要 製品名：BLUETTI AORA 10

発売日：2025年11月4日

価格：19,900円（税込）

カラー：ミントグリーン、ダークグレー

片手で持てる軽さに本格電源機能を凝縮

「AORA 10」の最大の特徴は、その驚くべき軽量コンパクトさだ。重量わずか1.8kgで片手で持ち運べるサイズながら、一般的なモバイルバッテリーにはない本格的なAC出力機能を搭載している。

128Whの容量と定格200W出力を備え、さらに電力リフト機能を使用することで最大400Wの家電製品にも対応可能とのこと。AC出力およびUSB-C（100W）を含む合計6ポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、小型家電など、複数のデバイスへの同時給電が可能となるだろう。

また、この容量・サイズ帯のポータブル電源でありながらUPS（無停電電源装置）機能も搭載。停電時には自動的にバックアップ電源へ切り替わるため、重要なデバイスの電力を安定して維持できる。

機内持ち込みも可能（事前申告が必要）なサイズであるため、出張や旅行にも気軽に携行できる点も大きな魅力だ。

70分のフル充電とソーラー対応で使い勝手も抜群

「AORA 10」は最大150Wの急速充電に対応しており、約70分でフル充電が可能。また、最大100Wのソーラーパネル充電にも対応しており、停電時やアウトドアでも電力を確保できる。

充電モードは「急速」「標準」「サイレント」の3種類から選択可能で、状況に応じた充電方法を選べるほか、60Wのソーラーパネル使用時は約130分でフル充電でき、セット販売も用意されている。

アプリ連携と長寿命バッテリーで使い勝手も安全性も向上

Bluetooth対応により専用アプリから充電モードやLEDライトなどの設定を遠隔操作できる点も特徴の一つ。本体に搭載された3種類のLEDライト（白色光/暖色光/SOS）もスマホから自在にコントロール可能だ。

バッテリーには「UltraCell™」技術を採用し、3,000回以上の充放電サイクルに対応するという長寿命設計。また「PowerArmor™」と呼ばれる多重安全保護システムにより、過酷な環境下でも安全に使用できるよう設計されているとのこと。

日常からアウトドア、防災まで幅広く活用可能

「AORA 10」は様々なシーンで活躍できる汎用性の高さも魅力だろう。日常使いでは、スマートフォンやタブレット、ノートPCの充電はもちろん、LED照明や小型家電の電源としても使用可能。

アウトドアシーンでは、キャンプやピクニック時の電源として、またドライブ中の車内電源としても重宝する。さらに、災害時の非常用電源としても、コンパクトながら十分な電力供給能力を備えている。

「電気の力で守れる暮らし」を提供するBLUETTI

「AORA 10」はポータブル電源で実績のあるBLUETTIが、モバイルバッテリーとポータブル電源の間を埋める新しいカテゴリーの製品として投入した意欲作だ。日常生活からアウトドア、防災グッズとしても活用でき、一台持っておくだけでも安心感がある一台だろう。

発売記念として、2025年12月4日（木）まで公式サイト等で最大35%オフで購入できるので、ぜひこの機会にゲットしてほしい。

