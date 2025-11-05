激動の1年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が5日、発表され、X（旧ツイッター）では、さまざまな声があった。

SNSでは、30語に入らなかった言葉に一喜一憂するコメントも多数。

「switch2が無い…!?」「野獣先輩ダンスが入ってないのは納得いかん」「今年は『財源』だろ」「タイプロ、退職代行、日本人ファースト、タイミーあたりは入るんじゃないかと思ってた〜」「ベリーベリーホースがノミネートされてない」「ジークアクスと山尾しおり構文がないなんて...」「まさかの野球なし」「山本由伸投手の『負ける選択肢はない』が見当たらないですね・・・ギリギリ過ぎたかな」など、それぞれの思いを明かす投稿であふれた。

事務局では、今年の傾向について「前半は新語・流行語が少なかったと言えるが、トランプ大統領の再登場で関税関連、その後、米、物価高、異常気象、首相首班指名等で数多くの言葉が生まれた。それらの言葉は来年にもつながるものだろう（例えば、クマ被害、気象、高市首相関連等）。また、ピンポイントで盛り上がった言葉（ミャクミャク、国宝、古古古米等）に勢いがあった」とした上で「本年度はスポーツ関連の言葉が少ない珍しい年でもある。分断が叫ばれる昨今、政治のエンタメ化も進み、ネットとオールドメディアの岐路ともいえる年ではないだろうか」と分析している。

今年のトップ10は、12月1日に発表される。