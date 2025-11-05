[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇160銘柄・下落94銘柄（東証終値比）
11月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは280銘柄。東証終値比で上昇は160銘柄、下落は94銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は390円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5994> ファインシン 1986 +400（ +25.2%）
2位 <7063> バードマン 199 +39（ +24.4%）
3位 <5243> ノート 1555.5 +255.5（ +19.7%）
4位 <7069> サイバーバズ 914 +150（ +19.6%）
5位 <3077> ホリイフード 517 +80（ +18.3%）
6位 <6190> フェニクスＢ 575 +63（ +12.3%）
7位 <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 514.9 +50.9（ +11.0%）
8位 <6307> サンセイ 490.5 +42.5（ +9.5%）
9位 <6085> アーキテクツ 302 +24（ +8.6%）
10位 <6908> イリソ電子 3275 +255（ +8.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7326> ＳＢＩＩＧ 1179 -400（ -25.3%）
2位 <6996> ニチコン 1345 -173（ -11.4%）
3位 <6088> シグマクシス 749 -86（ -10.3%）
4位 <2425> ケアサービス 721 -70（ -8.8%）
5位 <4847> インテリＷ 950 -90（ -8.7%）
6位 <5284> ヤマウＨＤ 2300 -161（ -6.5%）
7位 <1478> ｉＳ高配当 4100 -222（ -5.1%）
8位 <6869> シスメックス 1620 -87.0（ -5.1%）
9位 <276A> ククレブ 3951 -144（ -3.5%）
10位 <7987> ナカバヤシ 565 -15（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4902> コニカミノル 565.2 +34.5（ +6.5%）
2位 <7211> 三菱自 374.5 +7.5（ +2.0%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2243 +43.0（ +2.0%）
4位 <6367> ダイキン 18240 +340（ +1.9%）
5位 <8697> 日本取引所 1751 +29.0（ +1.7%）
6位 <6920> レーザーテク 29000 +360（ +1.3%）
7位 <6857> アドテスト 20680 +195（ +1.0%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1490 +12.5（ +0.8%）
9位 <7203> トヨタ 3065 +25.0（ +0.8%）
10位 <6506> 安川電 4200 +32（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9107> 川崎汽 2066 -37.5（ -1.8%）
2位 <3401> 帝人 1190.1 -20.9（ -1.7%）
3位 <4523> エーザイ 4300 -43（ -1.0%）
4位 <9843> ニトリＨＤ 2485 -22.5（ -0.9%）
5位 <9984> ＳＢＧ 22500 -140（ -0.6%）
6位 <6902> デンソー 2087.1 -12.9（ -0.6%）
7位 <7272> ヤマハ発 1096 -6.5（ -0.6%）
8位 <5401> 日本製鉄 610 -3.6（ -0.6%）
9位 <6302> 住友重 4084.1 -23.9（ -0.6%）
10位 <4042> 東ソー 2181 -12.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
