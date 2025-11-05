　11月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは280銘柄。東証終値比で上昇は160銘柄、下落は94銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが51銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は390円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5994>　ファインシン　　　 1986　 +400（ +25.2%）
2位 <7063>　バードマン　　　　　199　　+39（ +24.4%）
3位 <5243>　ノート　　　　　 1555.5 +255.5（ +19.7%）
4位 <7069>　サイバーバズ　　　　914　 +150（ +19.6%）
5位 <3077>　ホリイフード　　　　517　　+80（ +18.3%）
6位 <6190>　フェニクスＢ　　　　575　　+63（ +12.3%）
7位 <3415>　Ｔ－ＢＡＳＥ　　　514.9　+50.9（ +11.0%）
8位 <6307>　サンセイ　　　　　490.5　+42.5（　+9.5%）
9位 <6085>　アーキテクツ　　　　302　　+24（　+8.6%）
10位 <6908>　イリソ電子　　　　 3275　 +255（　+8.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7326>　ＳＢＩＩＧ　　　　 1179　 -400（ -25.3%）
2位 <6996>　ニチコン　　　　　 1345　 -173（ -11.4%）
3位 <6088>　シグマクシス　　　　749　　-86（ -10.3%）
4位 <2425>　ケアサービス　　　　721　　-70（　-8.8%）
5位 <4847>　インテリＷ　　　　　950　　-90（　-8.7%）
6位 <5284>　ヤマウＨＤ　　　　 2300　 -161（　-6.5%）
7位 <1478>　ｉＳ高配当　　　　 4100　 -222（　-5.1%）
8位 <6869>　シスメックス　　　 1620　-87.0（　-5.1%）
9位 <276A>　ククレブ　　　　　 3951　 -144（　-3.5%）
10位 <7987>　ナカバヤシ　　　　　565　　-15（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4902>　コニカミノル　　　565.2　+34.5（　+6.5%）
2位 <7211>　三菱自　　　　　　374.5　 +7.5（　+2.0%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 2243　+43.0（　+2.0%）
4位 <6367>　ダイキン　　　　　18240　 +340（　+1.9%）
5位 <8697>　日本取引所　　　　 1751　+29.0（　+1.7%）
6位 <6920>　レーザーテク　　　29000　 +360（　+1.3%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　20680　 +195（　+1.0%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1490　+12.5（　+0.8%）
9位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3065　+25.0（　+0.8%）
10位 <6506>　安川電　　　　　　 4200　　+32（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2066　-37.5（　-1.8%）
2位 <3401>　帝人　　　　　　 1190.1　-20.9（　-1.7%）
3位 <4523>　エーザイ　　　　　 4300　　-43（　-1.0%）
4位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2485　-22.5（　-0.9%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　22500　 -140（　-0.6%）
6位 <6902>　デンソー　　　　 2087.1　-12.9（　-0.6%）
7位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1096　 -6.5（　-0.6%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　　610　 -3.6（　-0.6%）
9位 <6302>　住友重　　　　　 4084.1　-23.9（　-0.6%）
10位 <4042>　東ソー　　　　　　 2181　-12.0（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース