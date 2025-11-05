M!LK“ビジュイイじゃん”が「流行語大賞」にノミネート！SNSでの総再生回数は25億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

楽曲「イイじゃん」がSNSを中心に大流行し、10代女子が選ぶトレンドランキングにも「今日ビジュイイじゃん」がランクインするなど大ブレーク中のM!LK。

11月5日に発表された現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30で“ビジュイイじゃん”が選出された。

■TikTokで「イイじゃん」を使用した投稿件数は約16万件

M!LKの「イイじゃん」は2025年3月5日発売のメジャー2ndアルバム『M!X』に収録されたリード曲。2月17日に先行配信がスタートすると、M!LKの真骨頂ともいうべき爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドからクラブサウンドにガラッと変化する曲調が話題を呼び、“予想裏切りソング”として若い世代を中心に大流行。

そんな「イイじゃん」のキーワードとなる歌詞の“ビジュイイじゃん”が、本日発表された現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30に選出された。

「イイじゃん」の大流行はもはや社会現象となり、その勢いは止まらずSNSでの総再生回数は25億回を突破。

TikTokでの視聴数は16億回を超え、「イイじゃん」を使用した投稿件数は約16万件にものぼる。また、M!LK公式YouTubeチャンネルで公開中の「イイじゃん」のMVの再生回数は2,100万回を超え、M!LK史上最大の再生回数を日々更新し続けている。

「イイじゃん」は、主要ストリーミングサービス・ダウンロードサイトにて配信中。なお、12月1日に「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」トップテンが発表される。

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/

■【画像】M!LKのアーティスト写真