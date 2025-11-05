球団史上初の世界一連覇を果たしたドジャースナインは4日（日本時間5日）、デーブ・ロバーツ監督らが米人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ』に出演。第7戦までもつれたワールドシリーズの舞台裏について、多くの秘蔵エピソードを明かした。

■エース山本由伸に賛辞

米ABCテレビで人気コメディアンが司会を務める深夜のトーク番組『ジミー・キンメル・ライブ』に出演したのは、ロバーツ監督にウィル・スミス捕手、エンリケ・ヘルナンデス内野手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手の計5名。

チームを率いたロバーツ監督は、ワールドシリーズで圧巻のパフォーマンスを見せた山本由伸投手について、「あんな選手見たことない。想像すらしたことない。彼の体格を見れば分かるけど、身体は大きくないのにメンタル面が異次元なんだ。ショウヘイの方がロボットっぽいけどね」と笑って明かし、大舞台でフル回転したエース右腕に賛辞を贈っていた。

また、優勝パレードを「最高だった」と振り返ったロサンゼルス出身のグラスノーは、地元の友人や家族のためにポストシーズンで計200枚ほどチケットを確保したという。「値段もそれなりに高いよね……6万ドル（約900万円）くらい払ったかな」と明かすと、ロバーツ監督は大爆笑。グラスノーは「俺が全部払ったわけじゃないよ、そこはハッキリさせておきたい。そんなに聖人じゃないから。でも、とにかくエグかった」と話し、高額チケットに苦笑いの様子だった。

