51歳・北村有起哉、『小さい頃は、神様がいて』撮影オフショットで見せた姿が話題「少年のようなお父さん」「うますぎ」
俳優の北村有起哉（51）が4日、自身が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の公式SNSに登場。撮影裏で見せた、ちゃめっ気あるメイキング動画に反響が集まっている。
【動画】「うまい、うますぎる…」ほうきで遊ぶ北村有起哉
投稿では「#北村有起哉 さんの撮影待機中の過ごし方」とつづられ、第4話でのシーン「お〜でか〜けで〜すか〜」の裏側が公開された。
動画では「北村さんの意外な特技が明らかに!?」とほうきを手のひらに乗せてバランスを取ったり、顎に乗せてバランスを取ったりと、休み時間に笑顔で遊ぶ“少年”のような姿を見せている。
北村の新たな一面に、投稿を見た人からは「すごいお父さんｗｗｗ」「少年のようなお父さん」「うまい、うますぎる…」「北村さんのバランス感覚の良さ凄い……！」などのコメントが集まっていた。
本作は、『最後から二番目の恋』シリーズ、連続テレビ小説『ちゅらさん』『ひよっこ』などで知られる脚本家・岡田惠和氏による完全オリジナルストーリー。2人の子を持つ小倉渉（北村）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディーで、2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧望）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも見どころの1つとなっている。
