星のや竹富島 全景（朝焼け）

「ウツグミの島に楽土」をコンセプトに、木造平屋建ての客室をはじめ、白砂の小路や琉球石灰岩の石垣など島の伝統を踏襲した集落景観が広がる「星のや竹富島」。

島時間スパ

島で親しまれる素材を生かした食事や、伝統文化に触れられる催し、安らぎに導くスパトリートメントなど、ゆったりとした島時間を感じられ、まるで暮らすように滞在できるリゾートです。

通年24時間利用できるプール

冬の平均気温は20.3℃と温かく、通年24時間利用できるプールなどの館内施設のほか、島の伝統文化を体験できるアクティビティ―も充実。

「星のや竹富島」の「避寒リゾート優待プラン」の特典は、冬ならではのハーブティーと、身体を芯から温める3種のハーブバス。年に2度ハーブの収穫期がある竹富島では、冬もたくさんのハーブが旬を迎えます。ラウンジでお茶が提供されるほか、島伝統の薬草をブレンドした「風の根（かじぬに）」など3種を日替わりで楽しめるバスで、心ゆくまでくつろぐことができます。プランに含まれる朝食は和洋4種から選ぶことができます。なかでも冬の朝には、体を芯から温める季節の粥がおすすめ。昔ながらの製法で大豆のうま味を引き出した「ゆし豆腐粥」や、旬の島ハーブが香る油味噌（あんだんすー）で味わう「畑人（はるさー）粥」など、滋味あふれる島の恵みを味わえます。詳細予約はこちらからURL：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000010/0000000389

海岸沿い約1kmにわたって連なるように立つ星のや沖縄

「星のや沖縄」は読谷村の海岸線沿いに立つ、全客室オーシャンフロントのラグジュアリ―ホテル。施設内には、1年中楽しめる海に開かれたインフィニティプール、アクティビティの拠点となる道場などのパブリックエリアが点在しています。

客室「ハル」のテラスリビングからの眺め

全室スイートルームの客室からは、時間帯ごとに表情を変える美しい海を独占することができます。

バンタカフェ

「避寒リゾート優待プラン」では、ホテルに隣接する絶景の海カフェ「バンタカフェ by 星野リゾート」のチケット（1名2000円分）をプレゼント。ランチや午後のひとときを過ごすほか、2025年12月13日から2026年3月1日まで開催している「イルミーバンタ海辺の夜明かり」での利用もおすすめです。

「夜ピクニック」イメージ

「イルミーバンタ海辺の夜明かり」は、目の前に広がる海や崖、生い茂る植物にライトアップとイルミネーションを施し、ビーチでは琉球ガラスで作るオリジナルランタンが楽しめるナイトイベント。カフェで「夜のピクニックセット」（2名分3800円）を販売しています。「ポークたまごおにぎり」とスープのセットに、レジャーシートとランタンのレンタル付き。幻想的な夜のビーチ体験をぜひ！

海を間近に感じるダイニングでの朝食

プランの朝食は沖縄ならではの食材を取り入れた滋味豊かな琉球朝食や、野菜をふんだんに使ったシチリアの郷土料理など、その日の気分で選ぶことが可能。好みの朝ごはんで朝から楽しいひとときを過ごしましょう。詳細・予約はこちらからURL：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000018/0000000100

バリ島・ウブドの市街地から離れ、緑豊かなジャングルや世界遺産の棚田に囲まれた一角に位置する「星のやバリ」。冬の平均気温は26.3℃と、今回ご紹介する4施設のうち最も暖かいスポットです。

客室は3タイプの独立型ヴィラで、目の前には川のように張り巡らされたプールがあり、各ヴィラから直接入ることができちゃいます。さらにジャングルに浮かんでいるような感覚で飲食ができる「カフェ・ガゼボ」もこの施設ならではの注目ポイント。

カフェ・ガゼボ

そんな星のやバリの「避寒リゾート優待プラン」の特典は、カフェ・ガゼボで楽しむ「ティガ・ラサ カキ氷」（滞在中1回）。神、自然、人の調和を大切にするバリの「トリヒタカラナ」という世界観を3種類のかき氷で表現したメニューで、ココナッツ、野菜、チョコレートなどバリの食材をふんだんに用いています。ペアリングドリンクとともにゆっくりと味わってみてくださいね。

「空中ガゼボ朝食」

プランの朝食はダイニングにて、インドネシアン朝食、和朝食、洋朝食から選ぶことができます。また、予約をすれば朝日が差し込む清々しいカフェ・ガゼボにて、ピクニックスタイルで楽しめる「空中ガゼボ朝食」も選択可能。インドネシア料理やトロピカルフルーツが目にも鮮やかな朝食は思い出に残ること間違いなし！詳細・予約はこちらからURL：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000502/0000000089

台湾・台中郊外にある谷關（グーグァン）は、優れた泉質と豊富な湯量を誇る温泉地。「星のやグーグァン」の客室は全室半露天風呂付きで、好きな時間に源泉かけ流しの温泉を楽しむことができます。

大浴場の露天風呂

もちろん大浴場も完備。日本的な木質系の内湯と、独創的なデザインの露天風呂があり、谷關の自然を身近に感じる開放的な空間で湯浴みができます。

客室「水明」の半露天風呂

「星のやグーグァン」の「避寒リゾート優待プラン」の特典は、客室の半露天風呂で楽しめる五葉松の香り湯。地域の人にも親しまれているさわやかな香りに包まれながらのバスタイムは格別です。

「台湾朝食」

プランの朝食は、台湾朝食、和朝食、洋朝食の3種から選べます。「台湾朝食」では落花生やピータンなど台湾らしい薬味と共に味わうお粥や伝統的なデザート「豆花」も味わえます。朝日が差し込む神秘的なウォーターガーデンを眺めながら、じっくりと味わうのがおすすめです。詳細・予約はURL：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000503/0000000074今回は亜熱帯・熱帯地域にある星のやで過ごす「避寒リゾート優待プラン」をご紹介しました。特別な体験とおいしい朝食付きで自分へのごほうび旅にもぴったり。寒い都会を抜け出して暖かいリゾートでリフレッシュしてみませんか？■星のや竹富島、星のや沖縄、星のやバリ、星のやグーグァン「避寒リゾート優待プラン」期間：2025年11月1日（土）〜2026年3月31日（月）TEL：050-3134-8091(星のや総合予約)料金：施設により異なる予約：各施設のホームページから要予約TEXT：田島暁美●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。