M!LKが、本日発表となった現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30に“ビジュイイじゃん”が選出されたことを発表した。

「イイじゃん」は、2025年3月5日発売のメジャー2ndアルバム『M!勝戮房録されたリード曲。2月17日に先行配信を開始すると、爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドから、クラブサウンドにガラッと変化する曲調が話題を呼び、“予想裏切りソング”として若い世代を中心に大流行した。そんな「イイじゃん」のキーワードとなる歌詞の“ビジュイイじゃん”が、現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30に選出されたとのこと。12月1日には「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」トップテンが発表される。

『M!勝戰献礇吋奪伴命

また「イイじゃん」は、SNSでの総再生回数は25億回を突破。TikTokでの視聴数は16億回を超え、「イイじゃん」を使用した投稿件数は約16万件にものぼる。M!LK公式YouTubeチャンネルで公開中の「イイじゃん」MVの再生回数は2100万回を超え、M!LK史上最大の再生回数を日々更新し続けているという。

なおM!LKは、2025年12月から2026年2月にかけてアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞の開催が控えている。チケットは早くも全公演ソールドアウトを達成し、東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が決定している。

◾️「イイじゃん」

配信中：https://jvcmusic.lnk.to/iijyan

◾️デジタルシングル「好きすぎて滅！」 配信：https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU

◾️＜11th Anniversary Day＞

※イベント模様は一部生配信を予定しています。 東京・NHKホール

2025年11月24日（月・休）

＜1部＞ 開場 13:00 / 開演 14:00

＜2部＞ 開場 17:30 / 開演 18:30 ◆席種・料金・年齢制限

指定席 ￥6,800（税込）

ファミリー席 ￥6,800（税込）

着席指定席 ￥6,800（税込）

詳細：https://sd-milk.com/contents/ticket

◾️＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞ 2025年12月6日（土）兵庫・神戸ワールド記念ホール

2025年12月7日（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール

2026年1月17日（土）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2026年1月18日（日）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2026年2月10日（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館

2026年2月11日（水・祝）東京・国立代々木競技場 第一体育館

特設サイト：https://sd-milk.com/pages/smilepop