M!LK、「流行語大賞」に“ビジュイイじゃん”がノミネート。SNSでの総再生回数が25億回突破も
M!LKが、本日発表となった現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30に“ビジュイイじゃん”が選出されたことを発表した。
「イイじゃん」は、2025年3月5日発売のメジャー2ndアルバム『M!勝戮房録されたリード曲。2月17日に先行配信を開始すると、爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドから、クラブサウンドにガラッと変化する曲調が話題を呼び、“予想裏切りソング”として若い世代を中心に大流行した。そんな「イイじゃん」のキーワードとなる歌詞の“ビジュイイじゃん”が、現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語30に選出されたとのこと。12月1日には「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」トップテンが発表される。
また「イイじゃん」は、SNSでの総再生回数は25億回を突破。TikTokでの視聴数は16億回を超え、「イイじゃん」を使用した投稿件数は約16万件にものぼる。M!LK公式YouTubeチャンネルで公開中の「イイじゃん」MVの再生回数は2100万回を超え、M!LK史上最大の再生回数を日々更新し続けているという。
なおM!LKは、2025年12月から2026年2月にかけてアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞の開催が控えている。チケットは早くも全公演ソールドアウトを達成し、東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が決定している。
◾️「イイじゃん」
配信中：https://jvcmusic.lnk.to/iijyan
◾️デジタルシングル「好きすぎて滅！」
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU
◾️＜11th Anniversary Day＞
※イベント模様は一部生配信を予定しています。
東京・NHKホール
2025年11月24日（月・休）
＜1部＞ 開場 13:00 / 開演 14:00
＜2部＞ 開場 17:30 / 開演 18:30
◆席種・料金・年齢制限
指定席 ￥6,800（税込）
ファミリー席 ￥6,800（税込）
着席指定席 ￥6,800（税込）
詳細：https://sd-milk.com/contents/ticket
◾️＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞
2025年12月6日（土）兵庫・神戸ワールド記念ホール
2025年12月7日（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール
2026年1月17日（土）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年1月18日（日）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年2月10日（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館
2026年2月11日（水・祝）東京・国立代々木競技場 第一体育館
特設サイト：https://sd-milk.com/pages/smilepop
