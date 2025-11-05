駒木根葵汰✖️新原泰佑 W主演「２５時、赤坂で Season２」劇中劇「昼のゆめ」のスピンオフドラマ「昼のゆめ another side」12月10日(水)深夜に放送決定！

劇中劇「昼のゆめ」のスピンオフドラマ

「昼のゆめ another side」

12月10日(水)深夜に放送決定！

素直になれない会社員とピュアで真っ直ぐな配達員が紡ぐ恋物語

テレ東で放送中の水ドラ25「２５時、赤坂で Season２」(毎週水曜深夜１時～)。原作は、on BLUEで連載中の夏野寛子による同名作で、累計165万部超えの超人気作品。美しい容姿と実力を兼ね備えた人気俳優の羽山麻水(駒木根葵汰)と、羽山の恋人で「昼のゆめ」をきっかけに知名度を上げた俳優・白崎由岐 (新原泰佑)が織りなす、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリーです。

Season２の初回放送と同時に、SNS上ではドラマに関連するワードがトレンド入りし、「あさゆきの関係性から目が離せない！」「何回もリピートした」「次回まで待ちきれない」などの声が続出！さらに、台湾発のLGBTQコンテンツに特化した動画配信サービス「GagaOOLala(ガガウララ)」のBL部門ではTOP３入りを果たすなど、前作に引き続き国内外で大きな話題を呼んでいます。

そして物語も中盤に突入！自宅で過ごす親密な時間にお互いが癒やし癒やされながら、羽山は主演映画、白崎は舞台稽古へと歩みを進め、それぞれの壁に直面。今後はライバルの存在や自身の過去と向き合いながら、恋人同士であり俳優同士でもある二人が時には衝突し、時には支え合う様子が、繊細な心情とともに描かれていきます。既に視聴者からは続編希望の声が相次ぐ中…この度、12月3日(水)に迎える最終回の翌週にスピンオフ「昼のゆめ another side」を放送することが決定しました！

「２５時、赤坂で Season２」の第２話で描かれたグランピング場でのエピソードとつながる劇中劇「昼のゆめ」の世界線で、佐久間はじめ(宇佐卓真)が演じる哲平と、山瀬一真(南雲奨馬)が演じる大和のほろ苦い胸キュンラブストーリーを完全オリジナルストーリーとしてお送りします。

≪出演者コメント≫

■宇佐卓真／佐久間はじめ役(「昼のゆめ」 哲平役)

「昼のゆめ another side」にて、哲平を演じました佐久間はじめ役の宇佐卓真です。

スピンオフのお話を頂いた時に、僕自身にとっても、そして佐久間くんにとっても特別な回になると感じました。

撮影の裏では、監督や山瀬役を演じる南雲くんとたくさん話し合いながら作り上げた作品です。

哲平と大和、そして「昼のゆめ」のもうひとつの物語を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。



■南雲奨馬／山瀬一真役(「昼のゆめ」 大和役)

「２５時、赤坂で Season２」スピンオフ！！

今回やっと！哲平と大和の回がきました！！待ちわびていました！！僕達の物語は、ラブシーンが1話にぎゅっと詰まっています！！今回、僕は特に宇佐くんとお芝居をする時間が多かったし、その中でお芝居をしながらもどこか心地よさを感じていました。Season１では、みんなについていくのに必死で無我夢中の僕でした。それは今でも変わらないですが、Season２ではその葛藤や不安も自信に変えてお芝居ができました！宇佐くん、佐久間先輩との芝居で学ぶ所は沢山あり、リードもしていただきました！僕が特に好きなシーンは、哲平が色々な葛藤を乗り越えようとした先に走り出すシーンです。僕自身撮影は見ていなかったのですが、実際に映像で見た時にめちゃくちゃ感動しました。そんな色々な思いが詰まった大和と哲平の物語！！是非みんなに見てほしいです！！みんなの好きなシーン教えてね！！



≪「昼のゆめ another side」 イントロダクション≫

訳あって会社を辞めた涼二(駒木根葵汰)は、偶然立ち寄った喫茶店で店主の拓海(新原泰佑)と運命の出会いを果たす。惹かれ合う二人は、拓海の幼馴染・大和(南雲奨馬)と三角関係になったりすれ違ったりしつつ、ついに結ばれ、今も幸せに暮らしている。

訳あって会社を辞めた涼二(駒木根葵汰)は、偶然立ち寄った喫茶店で店主の拓海(新原泰佑)と運命の出会いを果たす。惹かれ合う二人は、拓海の幼馴染・大和(南雲奨馬)と三角関係になったりすれ違ったりしつつ、ついに結ばれ、今も幸せに暮らしている。

そんな二人の関係性を見守っていたのは、涼二の親友・哲平(宇佐卓真)。ある日、広告代理店で忙しく働く彼の職場に配達員としてやってきたのは、かつて拓海に想いを寄せていた大和だった！その日を境に、二人は徐々に距離を縮めていき…。これまで自分の気持ちを胸の奥底にしまってきた哲平と、ピュアで真っ直ぐな大和が紡ぐ、ほろ苦い胸キュンラブストーリー！



≪「昼のゆめ another side」 番組概要≫

【タイトル】 「２５時、赤坂で Season２」スピンオフ 「昼のゆめ another side」

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【放送日時】 2025年12月10日(水) 深夜 1時～1時30分

BSテレ東/2025年12月13日(土) 深夜24時～24時30分

【配信】 放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて独占見放題配信

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

【出演】 駒木根葵汰 新原泰佑

宇佐卓真 南雲奨馬 / 広木健太 笠松七海

【原作】 夏野寛子『25 時、赤坂で』(祥伝社 on BLUE COMICS)

【監督】 芳賀俊(ドラマ「２５時、赤坂で Season２」、映画「おろかもの」)

【脚本】 沼田真隆(映画「おろかもの」)

【音楽】 坂本秀一

≪「２５時、赤坂で Season２」 番組概要≫

【タイトル】水ドラ 25「２５時、赤坂で Season２」

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【放送日時】毎週水曜深夜 1 時～1 時 30 分

BSテレ東/毎週土曜深夜 24 時～24 時 30 分

【配信(国内)】放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて独占見放題配信

【配信(海外)】配信局:GagaOOLala(全世界)、dorama korea(韓国独占)

配信日時:テレ東放送終了 30 分後に配信開始予定

【出演】駒木根葵汰 新原泰佑

宇佐卓真 南雲奨馬 / 中村まこと 石田佳央 篠原悠伸 町田マリー 今川宇宙 福津健創 / 雛形あきこ /

夏生大湖 橋本淳 片山萌美

【原作】夏野寛子『25 時、赤坂で』(祥伝社 on BLUE COMICS)

【監督】安川有果、船曳真珠、芳賀俊

【脚本】⻘塚美穂、阿相クミコ

【オープニングテーマ】SIRUP「KIRA KIRA」(A.S.A.B)

【エンディングテーマ】Glen Check「After Hours (At 25:00, in Akasaka Season2 OST)」(EMA Recordings)

【プロデューサー】江川智(テレビ東京)、千葉貴也(テレビ東京)、木村綾乃(The icon)

【制作】テレビ東京 / The icon

【製作著作】「25時、赤坂で Season2」製作委員会

