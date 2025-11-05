『【推しの子】』第3期、メインビジュアル＆第1弾PV解禁 EDはなとり「セレナーデ」に
TVアニメ『【推しの子】』第3期が、2026年1月14日よりTOKYO MXほか全30局以上にて放送開始となることが発表。併せて、メインビジュアル、なとりが歌うED主題歌「セレナーデ」が流れる第1弾PV、6キャラクターの新キャラクタービジュアルが解禁。さらに、12月14日に渋谷で【推しの子】クリスマスツリー点灯式の開催、12月28日に第一話先行上映＆舞台あいさつを全国劇場生中継にて実施することが決まった。
【動画】『【推しの子】』第3期 第1弾PV
2026年1月14日より全国30局以上にていよいよ放送が始まるTVアニメ【推しの子】第3期。11月4日に開催された「いい推しの日」記念新情報解禁生放送「深堀れ☆ワンチャン！」にて、第1弾PVが解禁。同PV内では、なとりが歌うエンディング主題歌「セレナーデ」の一部音源も初公開している。
なとりは「この度、『セレナーデ』という楽曲を書き下ろさせていただきました。『アクア』という人間を理解しようとするたびに、どうしようもない暗闇の底に落とされたような感覚がありました。せめて、彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲です。たくさん、聞いてください」とメッセージを寄せている。
併せて、「アイ」「アクア」「ルビー」「有馬かな」「黒川あかね」「MEM ちょ」のメイン6キャラクターが集合したメインビジュアルと、それぞれを捉えた新キャラクタービジュアルを公開。芸能界を駆け上がり「中堅」となったキャラクターたちが描かれている。
さらに、12月28日、第一話先行上映会、メインキャスト（大塚剛央／アクア役、伊駒ゆりえ／ルビー役、潘めぐみ／有馬かな役、石見舞菜香／黒川あかね役、大久保瑠美／MEM ちょ役）が登壇するイベントの開催が決定（MCは松澤ネキ）。当日はその模様を全国の上映劇場へ同時生中継する。会場では入場者プレゼントとして「日本全国 project【47都道府県の子】特製ポストカード」を配布。ポストカードは「東北 Ver.」「関東 Ver.」「近畿 Ver.」「中部 Ver.」「四国 Ver.」「中国 Ver.」「九州 Ver.」「北海道沖縄 Ver.」の全8種があり、上映する劇場のエリアに合わせた絵柄が配布される。
また、11月28日より東急プラザ渋谷の4階特設スペースにて「【推しの子】POP UP SHOWCASE at TOKYU PLAZA SHIBUYA」の開催が決定。現地では「プレゼント」をテーマにした特別な描き下ろしイラストを使用したグッズを先行販売する。
12月15日からは第3期放送を記念して、東急プラザ渋谷2Fに【推しの子】をイメージしたクリスマスツリーを展示。そして12月14日には、メインキャスト（伊駒ゆりえ、潘めぐみ、大久保瑠美、高橋李依／アイ役）によるこのクリスマスツリーの点灯式＆トークイベントが開催される。本イベントは、「【推しの子】POP UP SHOWCASE at TOKYU PLAZA SHIBUYA」で買い物した人の中から抽選で100名を無料招待。詳細は特設サイトを参照。
TVアニメ『【推しの子】』第3期は、2026年1月14日よりTOKYO MXほか全国30局以上で放送開始。
