「ミス実践」ファイナリスト、齋藤楓華さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/05】「ミス実践コンテスト2025」エントリーNo.3の齋藤楓華（さいとう・ふうか）さんのインタビュー。
【写真】「ミス実践」美女揃いのファイナリスト
学部／学年：文学部国文学科／3年
出身地：千葉県
誕生日：8月26日
趣味：絵を描くこと／食べること
特技：ピアノを弾くこと／絶対音感
好きな食べ物：チーズ／いちご／チョコ
好きな言葉（座右の銘）：良いことは巡り巡って返ってくる
最近ハマっていること：カワラボ（KAWAII LAB.）のアイドルの曲を聴くこと
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
食堂で声をかけていただいたことがきっかけです！何か大きなことに挑戦したいと思っていたタイミングだったので、家族や友人にも背中を押してもらい、参加を決めました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは「素直さ」です。いつも支えてくださる方々や、活動に関わってくださる方々へ、感謝の気持ちをまっすぐに伝えることを大切にしています。また、いただいたアドバイスを素直に受け止め、成長につなげられるところも私の強みだと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
朝一番に白湯を飲むことを習慣にしています。毎日20分以上は湯船に浸かり、朝と夜には小顔マッサージをしています！食事は、友人との時間は思い切り楽しみつつ、普段の食事でバランスをとるようにしています。
― 憧れの有名人はいますか？
憧れの有名人はCUTIE STREETの増田彩乃ちゃんです。いつも笑顔でキラキラしていてとても可愛いんです。周りの人を幸せにできる存在って素敵だなと思います。私自身もアイドルの方々から元気をもらっているので、私も皆さんに元気をお届けできる人になりたいです！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私はもともとネガティブに考えてしまうので、悲しいことがあるととことん落ち込んでしまいます。そんな時は、母が前向きで安心する言葉をかけてくれたり、友達が一緒にお出かけをしてくれたりして支えてくれました。周りの人に支えられているなと思います。だから今、不安を抱えている方も、一人で抱え込まずに誰かに頼っていいんだと思います。きっと少しずつ前に進めると思います！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢はまだ具体的には決めていませんが、平和に笑って暮らしていけたらと思っています。活動や将来の仕事を通して、人の支えになったり、誰かの心を少しでも前向きにできる存在になれたら幸せです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
とにかく迷ったら1歩踏み出して挑戦してみることが大事だと思います！消極的な性格でしたが、ミスコンに出るという挑戦をしてみたことで、3ヶ月という短い期間でも様々なことを経験させてもらえて、以前の自分とはすごく変わったと実感しています。夢を追いかけている皆さんも、まずは小さな一歩からでも挑戦することで、新しい自分に出会えると思います！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・大学名：実践女子大学
・コンテスト名：ミス実践コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票期間：2025年7月8日10時〜2025年11月8日11時30分
・本番日：2025年11月8日（土）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ミス実践」美女揃いのファイナリスト
◆齋藤楓華（さいとう・ふうか）さんプロフィール
学部／学年：文学部国文学科／3年
出身地：千葉県
誕生日：8月26日
趣味：絵を描くこと／食べること
特技：ピアノを弾くこと／絶対音感
好きな食べ物：チーズ／いちご／チョコ
好きな言葉（座右の銘）：良いことは巡り巡って返ってくる
最近ハマっていること：カワラボ（KAWAII LAB.）のアイドルの曲を聴くこと
◆「ミス実践コンテスト2025」No.3齋藤楓華さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
食堂で声をかけていただいたことがきっかけです！何か大きなことに挑戦したいと思っていたタイミングだったので、家族や友人にも背中を押してもらい、参加を決めました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは「素直さ」です。いつも支えてくださる方々や、活動に関わってくださる方々へ、感謝の気持ちをまっすぐに伝えることを大切にしています。また、いただいたアドバイスを素直に受け止め、成長につなげられるところも私の強みだと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
朝一番に白湯を飲むことを習慣にしています。毎日20分以上は湯船に浸かり、朝と夜には小顔マッサージをしています！食事は、友人との時間は思い切り楽しみつつ、普段の食事でバランスをとるようにしています。
― 憧れの有名人はいますか？
憧れの有名人はCUTIE STREETの増田彩乃ちゃんです。いつも笑顔でキラキラしていてとても可愛いんです。周りの人を幸せにできる存在って素敵だなと思います。私自身もアイドルの方々から元気をもらっているので、私も皆さんに元気をお届けできる人になりたいです！
◆齋藤楓華さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私はもともとネガティブに考えてしまうので、悲しいことがあるととことん落ち込んでしまいます。そんな時は、母が前向きで安心する言葉をかけてくれたり、友達が一緒にお出かけをしてくれたりして支えてくれました。周りの人に支えられているなと思います。だから今、不安を抱えている方も、一人で抱え込まずに誰かに頼っていいんだと思います。きっと少しずつ前に進めると思います！
◆齋藤楓華さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢はまだ具体的には決めていませんが、平和に笑って暮らしていけたらと思っています。活動や将来の仕事を通して、人の支えになったり、誰かの心を少しでも前向きにできる存在になれたら幸せです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
とにかく迷ったら1歩踏み出して挑戦してみることが大事だと思います！消極的な性格でしたが、ミスコンに出るという挑戦をしてみたことで、3ヶ月という短い期間でも様々なことを経験させてもらえて、以前の自分とはすごく変わったと実感しています。夢を追いかけている皆さんも、まずは小さな一歩からでも挑戦することで、新しい自分に出会えると思います！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「ミス実践コンテスト2025」開催概要
・大学名：実践女子大学
・コンテスト名：ミス実践コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票期間：2025年7月8日10時〜2025年11月8日11時30分
・本番日：2025年11月8日（土）
【Not Sponsored 記事】