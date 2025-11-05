元NMB48白間美瑠、美ボディ際立つビキニ姿でサウナ満喫「汗が色っぽい」「ボディライン綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】元NMB48の白間美瑠が11月4日、自身のInstagramを更新。八丈島でのビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元NMBメンバー「ドキッとした」美谷間際立つビキニ姿
白間は「ふわり愛in八丈島」とコメントし、八丈島で撮影された動画を公開し、白地に植物柄が入ったビキニをまとい、サウナや水風呂を楽しむ様子を披露。ヘルシーな美しさが際立つスタイルで、リラックスした表情を見せている。その他にも、美味しそうな寿司をほおばる姿や、太鼓を打つシーン、地酒を持ってポーズを決めるカットなど、八丈島の魅力を満喫する様子を投稿している。
この投稿に、ファンからは「楽しんでるの伝わる」「汗が色っぽい」「スタイル抜群」「ボディライン綺麗すぎ」「肌が光ってる」「爽やか」「ドキッとした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆白間美瑠、ビキニで美スタイル披露
◆白間美瑠の投稿に反響
