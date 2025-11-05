大ブレイクも５年前にコンビを解散…人気芸人が印象激変の黒髪姿を披露した。

５日までに自身のインスタグラムを更新し「何年ぶりかに髪の毛を真っ黒に染めました」と報告したのは、元「ブリリアン」のコージ・トクダ。「＃ひっさしぶりに演技のお仕事がありまして ＃セリフを必死に覚えています ＃コントはよくネタ飛んだ事あるけど ＃演技は飛ばさないように ＃そして冬は ＃トリプルエスプレッソラテ」とハッシュタグをつけ、俳優業のためだと明かした。

金髪や茶髪がおなじみだったため、フォロワーは「カッコ良くて誰だか分からなかった！」「若くなった」「誰だかわからなかったです。でも、素敵ですね」「爆イケすぎてびっくりしました」「えー！！黒髪もめちゃくちゃ似合ってます！！！」「うわっ！めちゃめちゃカッコよっ」「イケメン過ぎてやばいです」「一気に幼くなるね」「誰かと思いました。ますます若くみえてカッコいい」「髪色新鮮。全くの別人にみえたわ」「カッコよすぎん？？」「別人みたい」とイメージがらりに驚いた。

コージは、相方のダイキと活動した「ブリリアン」を２０２０年２月に解散後、アメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグ「ｏｔｏｎａｒｉ福岡ＳＵＮＳ」でプレーしていた。現在はパーソナルジム経営と俳優活動などを行っている。