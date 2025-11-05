西武が高橋光成のポスティング容認発表

プロ野球の西武は5日、高橋光成投手がポスティングシステムを利用して大リーグ挑戦することを認めると発表した。今後、球団は手続きを開始するという。ファンは「どうなるんや！？」と、“もう1人”の選手に注目している。

高橋は今季24試合に投げ8勝9敗、防御率3.04。本人が「本当に感謝しています。自分の意思を尊重してもらえたことがうれしいです」とした挑戦。ファンの受け取り方も様々なようだ。X上には「ついに来たか！ いつでも戻ってこいよ 何事も挑戦よ！」「帰ってくる場所はどうか埼玉西武で」「すぐ帰ってくるなよ！笑」「雑音を一掃しろ 1年で帰ってくるな」と激励の声が並んだ。

また、西武では今井達也投手も大リーグから注目される存在。ポスティングの可否が明らかになっていない現時点で、すでに公式サイトが今オフのFAランキング11位に取り上げられている。こちらに注目するファンも多く、Xには心配するコメントが並んだ。

「今井より先に光成なの？」

「光成認めたから西武今井とダブルでいく可能性高くなったな」

「今井さんは…？」

「これで今井のポスの可能性下がったか」

「今井は、今シーズンはないのかもな」

「今井はどうなるんや！？」

「高橋光成が挑戦するなら、次は今井達也もいくだろうな」

西武の広池浩司球団本部長は高橋の挑戦について「ここ2年は本人にとっても納得のいく成績ではなかったかもしれませんが、その間も彼の強い意思は常に受け取っており、今回はその意思を尊重して挑戦を容認することにしました」としている。今井はどのような判断になるか。



（THE ANSWER編集部）