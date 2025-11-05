【ダイソーの220円】が大当たりかも！「ふわふわな手触り」「サイズ調整もできる」「高見え」

おしゃれな小物を【ダイソー】で探すなら、220円のアイテムが狙い目！ ふわふわな素材感が目を引くポーチや本格的なキャップ、高見えに期待できるレザー調のキーリングなど、ダイソーと聞いて驚いてしまいそうな小物が揃っているんです。今回は、ダイソーで見つけたら即確保したいおすすめアイテムをご紹介。まさにこんなの欲しかった！ という名品が見つかるかも。

生成りにブラウンのパイピングが映えるトートバッグ

【ダイソー】「パイピングトートバッグ」\220（税込）

やさしげな生成りの生地をぐるりと囲うようなブラウンのパイピングが映えるトートバッグ。21 × 22cmの持ちやすいサイズ感に、12cmのマチが確保されています。500mlのペットボトルが縦にすっぽり収まるので、ちょっとした買い物時にも重宝しそう。フロントのロゴもおしゃれで、フレンチシックなスタイリングの外しとしても◎

ふわふわ素材が存在感あふれるハート型ポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

@ftn_picsレポーターとも*さんが「ふわふわな手触りで心地いいです」と紹介している、フェイクファー素材のミニポーチ。丸みを帯びたハート型のフォルムが大人可愛く、コーデのアクセントとしても華やかさをプラスしてくれそう。付属の丸型カラビナを活用して、チャーム感覚でバッグやベルトループに引っ掛けるのもおすすめです。

バックリボンがひと癖を加える本格派のキャップ

【ダイソー】「バックリボンキャップ」\220（税込）

タウンユースだけでなくアウトドアやスポーツ観戦でも重宝しそうな本格的なキャップが、驚きの220円でラインナップ。フロントはシンプルに、バックスタイルでひと癖を加えたデザインは、コーデのテイストを問わずスポーティーな外し役になってくれそうです。サイズ調整に使えるバックリボンは、結び方を変えてアレンジを楽しめるのも嬉しいポイント。

レザー調素材が高見えするキーリング

【ダイソー】「レザー調マグネット入キーホルダー（カラー）」各\220（税込）

レポーターKaori.Fさんが「高見えすぎるレザー調小物」と太鼓判を押すこちらのキーホルダー。エンボス加工が施されたレザー調素材は品があり、大人も使いやすそうです。複数のキーリングに加えて、タグ部分にはマグネットが内蔵されているのがポイント。冷蔵庫や鉄製のドアに貼り付けておけば、貴重品の迷子防止にひと役買ってくれるはず！

