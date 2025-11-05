2児の母・安めぐみ、1歳長女とアンパンマンミュージアムを満喫 親子2ショットに反響「娘さんとっても可愛いですね」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が4日、自身のインスタグラムを更新。次女（1）との親子2ショットを公開した。
【写真】「ほっこり」楽しげに写る安めぐみ＆次女の親子2ショット
「ちょっと前に、次女を連れてアンパンマンミュージアムに行きました」とつづり、アンパンマンのモニュメント前で撮影した、愛らしい親子2ショットを披露している。
続けて「長女の時に何度も訪れた場所へ、また来たー！と心の中で1人盛り上がりながら笑 楽しんでいました また行こう」と長女（10）が幼い頃にも訪れたことを明かして懐かしい場所に思いを巡らせ、楽しむ次女の写真を複数枚アップした。
わが子とのほほ笑ましい2ショットに、石塚英彦が「アンパンマン、かいで〜（原文ママ）」と反応したほか、ファンからは「可愛いです」「娘さんとっても可愛いですね」「次女さん楽しそうですね」「妹ちゃんの可愛い後ろ姿にほっこり」などの反響が集まっている。
