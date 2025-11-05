草なぎ剛、ほっこり“親子”トークに反響「癒される〜!!」「すっかりお父さん」
俳優・歌手の草なぎ剛が、5日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で息子役を演じる子役・永瀬矢紘との親子のような会話を交わす動画が公開された。
【写真】「すっかりお父さん」ほっこり“親子”トークを交わす草なぎ剛
同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
インスタグラムでは「撮影合間に仲良く話していた#草なぎ剛さんと#永瀬矢紘くん。話題は、矢紘くんの歯について･･」とつづり、動画をアップ。草なぎが「大人の歯？まだ子どもの歯？」と尋ねると、永瀬が元気よく「上はぜんぶ子どもの歯！」と返答。2人は「いつ抜けるんだろうね？」「下は2本グラグラしてる。上は一個もグラグラしてない」とほほえましい会話を交わした。また去り際には「よろしくね」「じゃあね、頑張ってね！」とお互いにエールも欠かさなかった。
この投稿に「優しい 癒される〜!!」「可愛いおやこの会話、ありがとうございます」「仲良し親子」「父子の会話にほっこりうるうる」「すっかりお父さん」といったコメントが寄せられた。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
【写真】「すっかりお父さん」ほっこり“親子”トークを交わす草なぎ剛
同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
この投稿に「優しい 癒される〜!!」「可愛いおやこの会話、ありがとうございます」「仲良し親子」「父子の会話にほっこりうるうる」「すっかりお父さん」といったコメントが寄せられた。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀