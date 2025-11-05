飲酒運転で事故を起こし、男子高校生を死亡させたとして危険運転致死の罪に問われている男の裁判です。検察は5日、男に懲役10年を求刑しました。

起訴状によりますと、福岡県大牟田市の無職、井上雄二被告（63）は去年1月、福岡県大牟田市で酒を飲んだ状態で車を運転し、時速90キロから110キロで赤信号だった交差点に進入し、原付バイクと衝突して、運転していた当時17歳の男子高校生を死亡させたとして、危険運転致死の罪に問われています。





井上被告はこれまでの裁判で、酒を飲んでいたことと運転速度について、いずれも否認しています。

5日に福岡地裁で開かれた裁判で、亡くなった男子高校生の母親の意見陳述を検察官が代わりに読み上げ、「被告は息子の未来を奪い、私たちの人生をめちゃくちゃにした」と述べました。



検察側は「被告には飲酒運転の自覚があった」と主張し「かけがえのない命が奪われた結果は重大」などとして懲役10年を求刑しました。



一方、弁護側は「飲酒してから運転まで時間がたっているうえに、アルコール検知結果の数値は信用性が低い」などとして無罪を主張しました。



判決は2026年1月16日に言い渡されます。