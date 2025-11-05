『誰カブキ』の#1が放送。衝撃的な姿で六本木を激走する美人アスリートに、さらば青春の光らが「思ったよりカブキ！」と大爆笑した。

【映像】歌舞伎メイクの美人アスリートの正体

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには元フィギュアスケート選手の高橋成美、みなみかわが出演した。

舞台となる六本木の様子を見てみると、雨の降る大都会の中でひときわ目立つ歌舞伎スタイルの人物が。その人物は、顔を白塗りにして本格的な歌舞伎のメイクを施し、連獅子の真っ白で長髪のカツラを装着。華やかな衣装に身を包みながら、歌舞伎のポーズをとった。これを受けて、森田は手を叩いて大笑いし「思ったよりカブキ！」と大興奮。みなみかわも「カブキや！ すごいよこれ」と本格的な姿に驚愕した。ゲストが激走を始めると、森田は「めっちゃおもろいやん、これ！」と大爆笑した。

ここで、カブキ姿のゲストに職業を質問すると、オリンピックにも出場したことのある「アスリート」であることが発覚。さらに恋愛事情についても質問をすると、しばらく恋愛はしていないこともヒントとして明かされた。また、女性であることもわかり、海外の人によくモテる美人アスリートであることも判明。いったい、この美人アスリートは誰なのか？！注目が集まる。