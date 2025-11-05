両党とも現役世代の負担軽減訴える

総務省がまとめた７月の参院選の年齢別投票率（抽出調査）で、２０２２年の前回選や２４年の衆院選と比べて１９〜３９歳の若い世代の投票率が大幅に上昇したことが明らかになった。

参院選全体の投票率は５８・５１％で、前回選（５２・０５％）を６・４６ポイント上回った。６５歳以上の高齢者の投票率は前回選とほぼ変わらず、これまで投票に行く比率が低かった若者や現役世代が積極的に投票したことが、全体の投票率向上につながったことが裏付けられた。

上昇幅が最も大きかったのは２０歳代後半（５１・９７％）で、２２年参院選（３７・２６％）や２４年衆院選（３８・１９％）から１４ポイント前後増加した。３０歳代前半は５６・０６％で２２年の前回選から約１２ポイント、３０歳代後半は５６・９２％で同じく約１１ポイント上昇した。

一方、年齢が上がるにつれて投票率の増加幅が小さくなり、６０歳代後半は２４年衆院選とほぼ同じ６９・９０％だった。７月の参院選では、自民、公明両党が大敗し、現役世代の負担軽減を訴えた国民民主党と参政党が躍進したが、世代別の投票動向が選挙結果にも影響を与えたとみられる。

今回の調査は、総務省が都道府県ごとに４投票区を抜き出し、計１８８投票区で実施した。