西武新宿線中井―野方駅間の一部区間（約２・４キロ、中野区）で東京都が進める線路と駅の地下化事業について、２０２６年度末としていた完了時期が３３年度末に延期される見通しとなった。

都が明らかにした。延期は２回目で当初予定から計１３年の延期となる。

同区間には、ピーク時１時間のうち４０分以上遮断機が下りる「開かずの踏切」が７か所ある。こうした踏切を撤去して交通渋滞を解消し、市街地の活性化も図るとして、都は同線沼袋、新井薬師前の２駅を含む約２・４キロの地下化に向け、１３年度から工事を進めている。

当初は２０年度末に完了を予定していたが、用地買収の遅れを理由に２６年度末まで延期された。その後、シールドマシン（掘削機）の掘進計画を見直し、３３年度末までさらに７年の延期が避けられなくなった。

２０年１０月に調布市内で発生した東京外郭環状道路の工事による市道陥没事故を受け、安全性を重視して掘削機の稼働速度を落としたという。用地の取得も９９・５％まで進んだものの、依然として完了していない。

総事業費は当初７２６億円、２３年６月時点で１２１９億円を見込んでいたが、さらなる延期と人件費・資材費の高騰を受け、１６３５億円（２４年度末時点）に膨らんでいる。