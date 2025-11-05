サクラエビの秋漁が始まり、5日朝、初競りが行われました。記録的な不漁から資源回復に取り組む中、その効果は出ているのでしょうか。船に同乗させてもらい漁の様子を取材しました。



鮮やかなピンクの見た目から“駿河湾のルビー”ともいわれる「サクラエビ」。



5日朝、由比漁港では…。



（記者）

「まもなく競りが始まります。多くの仲買人がサクラエビの目利きをしています」





11月4日が今シーズン最初の出漁となったサクラエビ、秋漁の初競りが行われました。記録的な不漁から資源回復に取り組む中で、初日の水揚げ量はどうだったのでしょうか。4日の夕方、由比漁港では…。（記者）「サクラエビ秋漁初日。出漁前に港ではエンジン音が鳴り響いています」春漁を終えてから約5か月ぶりの漁に向け漁師たちが準備をしていました。（漁師）「初日であったらとっていきたい。いいあんばいでとれればいいが」（漁師）「久しぶりなので、けがのないように頑張ります」由比漁港からは82隻の船が出漁しましたが、その中の「第二龍神丸」に同乗させてもらいました。40年近くサクラエビ漁に携わる船長の佐野さんに秋漁への期待を聞くと…。（第二龍神丸 佐野 栄俊 船長）「ない時に比べれば増えているだろうけど、やはり無理はできないね。（サクラエビが）浮いてくれればいいけど、大きさも大きいといいが 」サクラエビの漁獲量は、2008年を最後に1500トンを下回り、2018年には激減。そのため漁業組合では、この年の秋漁を全面的に取りやめ、その後も産卵場所に禁漁区を設けたり、操業する船の数や時間を制限するなど自主規制を行ってきました。その効果もあってか年々少しずつ漁獲量も増え、2024年の水揚げは529トンにまで回復していました。サクラエビが順調に回復していると、関係者もホッとしていた矢先、2025年の春漁では、2020年以降で初めて減少に転じてしまったのです。そうした状況の中、大きな期待と不安を抱えながら、4日午後4時半、2025年の秋漁がスタートしました。今回、取材させてもらった船は、富士市の田子の浦港の沖あたりを目指し、サクラエビを探していきます。しかし…。（第二龍神丸 佐野 栄俊 船長）「波あるよ。結構ある。思っていたより大変だと思う」予想を超える波と風で海は荒れ気味。不安が積もる中、長年の経験を頼りにサクラエビを探します。（第二龍神丸 佐野 栄俊 船長）「エビっぽいけどな～」魚群探知機にはサクラエビの群れとみられる表示が出るものの、その反応は薄く、まだ成長途中の可能性が高いといいます。（第二龍神丸 佐野 栄俊 船長）「小さいと、みんな春に置いときたいなという頭がある」資源保護の観点からも、子どものエビをとるわけにはいきません。日もだんだんと暮れる中、他の船の様子はというと…。（第二龍神丸 佐野 栄俊 船長）「1班が久能前まで行ってるが、やはり見えない」この日、静岡市より東の海域では反応が思わしくなく、出港からわずか2時間で港へ引き返すことに。（第二龍神丸 佐野 栄俊 船長）「出る前に風が吹いていた。それもあると思いますけどね。エビが見られなかったのが少し寂しいけど、とりあえず焼津の方で少し見えたみたいだから、だんだん良くなると期待して頑張っていきたいと思います」港に戻ると、焼津沖でサクラエビがとれたという船が戻ってきました。そのサクラエビを漁師たちが協力して市場へと運び入れます。（静岡県桜えび漁業組合 実石 正則 組合長）「いろいろなところで反応があったのが希望の光。注視していきたい」静岡市によりますと秋漁初日の漁獲量は約2.3トン。2024年の秋漁とほぼ同じ漁獲量でした。しかし…。（仲買人）Q.2025年のエビはどのような感じ？「きょうは見ていると細かい。小さいエビが中心になっているんですけれど」仲買人によると例年よりも「小ぶり」だといいます。それにも関わらず値段はというと…。（仲買人）「高いんじゃないですか？」（仲買人）「正直高いですよ、初日だからね、ご祝儀相場があるとしても、ちょっと高いかなと感じますね。物の相対の効果からしたら、値段からしたら。秋はもともと産卵が夏だからいつも小エビなんだけれど、それにしても予想よりはだいぶ小さかった」由比市場での、5日朝の初競りの平均取引価格は1ケース15キロあたり8万3862円で、2024年の秋漁の初競りと比べて8000円以上も高くなっています。初日を終えて、由比漁協の組合長は…。（由比漁協 大石 達也 組合長）「秋漁が6日遅れて始まりましたけれど、やはりちょっと時期がまだちょっと早いのか魚体が小さくて、（由比）は網を入れるには至りませんでした。この理由はちょっとまだわからないんですけど、産卵はずっとしてたものですから、悲観することではないかと。今後に期待をしております」例年より“小さい”という初日のサクラエビですが、由比の飲食店には今シーズンの初物を待ちわびた人たちが、さっそく訪れていました。（東京から 客）「おいしいですねえ～。友達のオーストラリア人に、由比のサクラエビを食べさせたくて、きょうはこの店に友達を招待した。サクラエビの時期になると、よく食べにくる」（澤井 志帆 キャスター）「きょう初めて食べましたか？」（オーストラリアから 客）「はじめて」（澤井 志帆 キャスター）「どうですか？」（オーストラリアから 客）「おいしいです」この店では、生サクラエビとかきあげを一緒に食べられる定食が人気とのことですが、地元ならではなのは、やはり生のサクラエビ。（澤井 志帆 キャスター）「きれいな桜色です。透き通って、とってもきれい。おいしそう。いただきます」「甘い！おいしい～、プリっプリです」今回は小ぶりということですが、逆にそれが、生で食べるにはおすすめだといいます。（桜えび茶屋 宮原 良幸 料理長）「けさ初めて水揚げされたものを見ましたが、生食として召し上がるには最高のものが手に入ったと思う。小さめなので殻が口にあたっても食べられるものが多いと思う。秋の漁が始まると、秋も深まったなと感じる。多くのお客さんにサクラエビを召し上がっていただきたいと思う」駿河湾でしか取れない静岡が誇るサクラエビ。今後、漁獲量の増加が期待される2025年の秋漁は、12月24日までの予定です。