歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリーズで、自家製じゃこご飯の写真を公開しました。投稿された画像には、じゃこと煎りゴマをたっぷりとのせた丼が写っています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 自家製じゃこご飯を公開「じゃこ最高！みりん 麺つゆ 醤油 てんさい糖！ ゴマ」フライパンで簡単調理





投稿された写真には、陶器の丼に薄く色のついたご飯の上に小さくて細長いじゃこが山盛りになっています。じゃこにはつややかなタレが絡み、黄色みがかったゴマが全体に散らばっており、食欲をそそる盛り付けとなっています。







投稿には「じゃこ最高！」というコメントとともに、レシピの材料として「みりん 麺つゆ 醤油 てんさい糖！ ゴマ」と記されています。また、調理方法として「フライパンで！」という調理のポイントも添えられていました。







和風の味付けで香ばしく仕上げられたこのじゃこご飯は、家庭で簡単に作れるレシピとして紹介されています。工藤さんの日常の食卓風景を垣間見ることができる投稿として、ファンからの注目を集めているようです。



【担当：芸能情報ステーション】