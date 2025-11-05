FYURAが、1stフルアルバム『ZERO』を10月29日にCD＆配信でリリースした。

自身初のアルバムとなる本作では、聴けば身体へと浸透する眩いポジティビティによって、自らの心のままを踊るように歌で表現。ファンク、ソウル、バラードからHIPHOP、ロックと作風も幅広く、90’sセンスを感じさせる令和ポップにジャストな展開が、ハートにしなやかに火を灯す渾身のアルバム作品となっている。

本作についてVivyyは、「初めてCD作品を現物として世に残せることが嬉しいです。私たちは、あるひとつのプロジェクトからスタートしたのですが、今のFYURAとして活動する前から歌ってきた曲もあって、歴史の詰まった、“ZERO”からはじまっていく作品に仕上がりました」とコメント。

また、Niinaは「『The Way』（3曲目）を初めて聴いたとき、勝手に涙が流れていました。人は、生きていく中で色んな節目や自分の行く道を選択しないといけない瞬間があることでしょう。私自身も頭や心の中でぐるぐるしてたことが、この曲を聴いて手紙を受け取ったように救われた記憶があります」と語っている。

おすすめの収録曲についてVivyyは、「『どうすんの？（Live ver.）』（6曲目）はプロジェクトが立ち上がった最初のときから歌っていた古参曲なんです。和気あいあいとした素の雰囲気がこの曲で伝わるのでは、と思っています」とコメント。さらにLUNAはR&Bチューンの「TODOKANAI（Live ver.）」（8曲目）を挙げ、「私はR&Bが大好きで、この曲ができたときめっちゃ嬉しかったです。歌詞でも、私たちの伝えたいけど伝わらない、そんなもどかしい思いを表した曲です。」と語っている。

さらに、k2はおすすめ曲に「NAKED」（4曲目）を選出。「聴いて下さるみなさんにパワーを届けられるナンバー、それが『NAKED』だと思っています」とコメントした。

Yukiは「アルバムにはライブバージョンが何曲か収録されています。『＋1（Live ver.）（9曲目）は、私たちのありふれた日常から生まれた一曲でした。きっとスッと入りやすくて、ふんわり明るい気持ちになっていただけると思います」とコメント。また、yuzuは「『BE FREE』（1曲目）は、テンションMAXの時に聴いてもらいたい曲です。ライブでも最初に歌うことが多くて、お客さんと一緒に音に乗れる感じがとても楽しいですね」と語る。

本作のリリースに寄せて、LUNAはグループの夢として、「国籍年齢問わずたくさんの方々に私たちFYURAの音楽を届けたいと思っています。日本はもちろん、様々な国に行ってリスナーの皆さんと音楽で繋がっていきたいです！！！」とコメントしている。

なお本作のリリースにともない、FYURAは各地でリリース記念ミニライブ＆特典会を開催中。詳細は公式サイトで確認できる。

