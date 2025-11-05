川崎麻世、21歳下妻＆義母らとの“本格”ハロウィンコスプレを披露 「クオリティ高すぎ」「リアル」「めっちゃ似てる！」の声続々
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が5日までに、自身のインスタグラムを更新し、21歳年下の妻で料理研究家の川崎花音さんとともに楽しんだハロウィンイベントの様子を公開。映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウと、アニメ『ONE PIECE』のボア・ハンコックに扮した本格的なコスプレ姿が話題を呼んでいる。
【写真・動画】「クオリティ高すぎ」「リアル」川崎麻世が披露した妻・花音さん＆義母らとの“本格”ハロウィンコスプレ
投稿では、「ハロウィンナイトは妻が経営する店に仲間達が集まり様々なコスプレで盛り上がりました 僕は同い年のジョニーデップ主演作『パイレーツオブカリビアン』のジャックスパロウ、妻は『ワンピース』のボアハンコック、義母は幼稚園児」と楽しげに報告。店内には多彩な仮装をした仲間たちが集まり、笑顔あふれるパーティーの様子も複数の写真や動画で紹介された。
さらに、「とにかく皆んなのクオリティが高く最高に楽しく平和な夜でした 大人達が馬鹿になれる日があってもいいと思いませんか？」と、イベントの雰囲気を振り返っている。
コメント欄にはフォロワーからの反響が相次ぎ、「楽しそう」「カッコイイ めちゃ似合ってますよ」「リアル」「クオリティ高すぎます〜!!!」「このメイクで日本バージョンのミュージカルやって〜」「奥様も舞台出ちゃう!?」「ここまで皆様がコスプレるなんて最高ですね」「何するにしても形から入るのも大事だって事改めて感じました」など、大人たちの本気のハロウィンを称える声も多く寄せられている。
