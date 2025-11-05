2児の母・安田美沙子、「最近つくったものたち」ボリューム満点の「#男子飯」手料理披露に反響「栄養たっぷりで美味しそう」「努力家だな〜」
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近つくったものたち」と題して、家族のために用意した手作り料理を披露した。
【写真】「栄養たっぷりで美味しそう」安田美沙子が披露したボリューム満点の「#男子飯」
投稿では、「おからハンバーグ。ボリューム満点で、メンズ達も大満足でした。煮込み風」「アボカドと豆苗とナッツのサラダ 粒マスタードと、オリーブオイルと、醤油少し、ザクロシロップのドレッシング」「高野豆腐の卵とじ 栄養たっぷりだ！」「鶏肉とごぼうの唐揚げ 白だし、しょうが、ニンニク、酒、醤油で味付け。ごぼうは、レンチンしてから付けました」「HBで水多めに作ったおもち」など、多彩な家庭料理を紹介。
食卓には煮込みハンバーグやアボカドサラダ、唐揚げなどが並び、温かみのある“家庭のごはん”が伝わる計9枚の写真が投稿された。
「お味噌が手作りになって、子供達のおかわりが増えた！」とうれしそうに明かし、#みさこクッキング #てづくり #男子飯 #brothers #パパもよくたべる #もりもり」などのハッシュタグも添えた。
フォロワーからは、「どれも栄養たっぷりで美味しそうだねッ」「美沙子さん料理上手で素敵」「アボカドサラダ美味そー」「ハンバーグ、いただきたい」「努力家だな〜」といったコメントが続々と寄せられている。
