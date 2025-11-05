マガジン漫画家・瀬尾公治、新連載のタイトル未定「今から考えます」 次回作のイラスト投稿でヒロインの姿
漫画『女神のカフェテラス』が、本日5日発売の連載誌連載誌『週刊少年マガジン』49号にて最終回を迎えた。また、原作者・瀬尾公治氏の新連載が、2026年1月14日発売号よりスタートすることが発表され、瀬尾氏は自身のXを更新し、タイトルは未定だと伝えた。
【画像】お尻デカすぎ！水着姿のヒロイン 公開された瀬尾公治の新連載イラスト
次回作もラブコメとなり離島が舞台で「新連載は1月14日からです。よろしくお願いします！とりあえず今からタイトルを考えます」と報告。あわせて投稿したイラストでは、水着姿のヒロインがお尻をこちらに向けた一枚になっている。
『女神のカフェテラス』は、2021年2月より『週刊少年マガジン』で連載がスタートした喫茶店を舞台に、男の子と運命の女の子5人との共同生活を描いた“ヒロイン多すぎ”シーサイドラブコメ。
東大現役合格の秀才・粕壁隼は、ケンカ別れしていた祖母の訃報を聞いて、3年ぶりに海辺の町の古びた実家「カフェテラス・ファミリア」に帰ると、そこには見知らぬ5人の女の子が住んでいて共同生活をすることになるストーリー。テレビアニメの第1期が2023年、第2期が2024年に放送された。
